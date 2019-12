Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 16 dicembre: Gemma single? (Trono Over)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 16 DICEMBRE, TRONO OVER

Cosa ne sarà di Gemma Galgani e Juan Luis? Sembra proprio che sia arrivato il momento di scoprirlo. La coppia del trono over di Uomini e donne continua a tenere banco e a sollevare gli ascolti del programma ma fino a quando durerà tutto questo? In molti erano pronti a scommettere che sarebbe successo qualcosa che avrebbe fermato tutto per non rinunciare alla dama simbolo del programma ed ecco che la segnalazione di Armando Incarnato è arrivata a puntino. Il napoletano ha raccontato nel programma che Juan Luis si sente e chatta con altre donne con un interesse che va ben oltre l’amicizia, e allora perché dirlo nel programma? Perché non chiamare Gemma e dirglielo visto che si professa così tanto suo amico? Questo è l’arcano che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e pieni di dubbi ma la risposta potrebbe arrivare solo oggi pomeriggio con questa registrazione di Uomini e donne.

IL TRONO OVER CHIUDERA’ IN BELLEZZA QUESTA PRIMA PARTE DI UOMINI E DONNE?

Il trono over dovrebbe tornare in onda solo mercoledì per chiudere in bellezza in vista dell’arrivo delle vacanze natalizie che terranno Uomini e donne seduto in panchina fino al 2020. Questo significa che la puntata natalizia dovrà lasciare molte questioni in sospeso e non solo sulla questione Juan Luis e Gemma Galgani (bisogna capire come reagirà la dama) ma anche su quella che ha visto relazionarsi i “giovani” del trono over a partire proprio da Armando Incarnato e Veronica Ursida. Sullo sfondo rimane Valentina Autiero pronta per un nuovo inizio dopo la sua ultima delusione. Cos’altro ci regalerà questa maxi puntata del trono over? Sicuramente non mancheranno liti, trash e discussioni, quello che amiamo di questa edizione del programma.

