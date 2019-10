Registrazione Uomini e donne/Anticipazioni: chi è la nuova tronista? (Trono Classico)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DEL 2 OTTOBRE

Uomini e donne torna in scena oggi pomeriggio con una nuova registrazione dedicata al trono classico che, sicuramente, ripartirà proprio dall’assenza di Sara Tozzi. La bella biondina, ex tentatrice di Temptation Island, ha smesso di piangere per Javier Martinez e ha optato per l’addio al trono per via di quello che prova ancora per il suo ex. Il pubblico che ama gli spoiler è già a conoscenza di tutto questo anche se non trova coerente la scelta della tronista, ma tutti gli altri lo scopriranno nelle prossime puntate in onda tra giovedì o venerdì o, addirittura, la prossima settimana. Il dado per lei quindi è tratto e, salvo sorprese dell’ultima ora, sembra che Sara Tozzi potrebbe cedere il posto ad una nuova tronista. In molti sono convinti che potrebbe trattarsi di un ex volto del programma e, magari, di Cecilia Zagarrigo che abbiamo lasciato in lacrime per Stefano lunedì scorso a Temptation Island Vip.

UOMINI E DONNE, CHI E’ LA NUOVA TRONISTA? JESSICA BATTISTELLO…

Altri ancora puntano tutto su Jessica Battistello. La bella morettina protagonista della versione normale di Temptation Island è tornata in studio per raccontare la sua voglia di tornare da Andrea Filomena ma senza successo. Qualcosa forse è cambiato nelle ultime ore visto che Jessica è sparita dai social e la sua ultima foto risale a ieri. Di solito non rimane così a lungo lontano dai social e il suo ultimo messaggio recita: “E domani rideremo di quello che abbiamo passato”. In molti pensano sia legato ad Andrea e, magari, ad un loro ritorno insieme, mentre altri sono propensi a pensare che possa essere lei la nuova tronista. Ma come è possibile se nel suo cuore c’è il bel parrucchiere? Lo scopriremo oggi pomeriggio quando le anticipazioni arriveranno dallo studio di Uomini e donne.

