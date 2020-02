Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni: tornano Ida e Riccardo? (Trono Over)

Dame e cavalieri del trono Over sono pronti a tornare in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. I protagonisti sono attesi per questa mattina negli studi Elios, dove la grande protagonista sarà ancora una volta lei: Gemma Galgani. La dama ha chiuso pochi giorni fa la sua frequentazione con Emanuele. Tra loro ci sono stati dei baci che non hanno tuttavia smosso qualcosa nella dama che, non provando alcun sentimento nei suoi riguardi, ha infine deciso di chiudere. Oggi però potrebbe esserci per lei un nuovo cavaliere, d’altronde la Galgani continua ad essere una delle dame più richieste del parterre, anche se i finali non sono proprio dei migliori. Nella nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne potremmo ritrovare anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: TORNANO IDA E RICCARDO?

L’ultima puntata andata in onda del trono Over di Uomini e Donne ha ritrovato Ida nel parterre per la sfilata delle dame. Ma è proprio dopo la passerella che la Platano è scoppiata in lacrime, portando il pubblico ad intuire dei problemi di coppia con Riccardo. Oggi i due potrebbero tornare al centro dello studio e chiarire ancora una volta come stanno realmente procedendo le cose tra loro. Conosceremo poi le novità del rapporto tra Valentina M e Massimiliano ma anche di Marcello e Simonetta, la cui frequentazione ha destato un po’ di sospetti nel corso delle ultime puntate. Inoltre ritroveremo Veronica Ursida per la quale è giunto in studio Andrea, 31enne desideroso di conoscerla. Come si saranno trovati nel corso della prima uscita insieme? Di certo non mancheranno litigate tra Tina Cipollari e Gemma e possibili exploit di Barbara De Santi e Armando Incarnato.

