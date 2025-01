Renata Couling è la moglie di Mal, con la quale sta ormai da più di trent’anni. L’artista ha avuto tante relazioni con donne splendide del mondo dello spettacolo e non soltanto. Negli anni ’70 è stato infatti con tantissime ragazze più o meno conosciute, come Patrizia Viotti, attrice e fotomodella, Dori Ghezzi, cantante e poi moglie di De André, Pascale Petit, attrice francese ma soprattutto Marina Marfoglia, attrice con la quale è stato fidanzato per 13 anni. Nessuna di queste, però, era riuscita a fargli mettere davvero la testa a posto, cosa che poi ha fatto invece Renata Couling, che Mal ha conosciuto nel 1989 durante una serata a Treviso.

La ragazza aveva solamente 18 anni: a Mal chiese di cantare “Furia” per poi salire sul palco e cantarla insieme a lui. Una volta tornato in Veneto, Mal chiese alla giovane di vedersi nuovamente e così iniziò una relazione lunghissima che va avanti ancora oggi. I due hanno messo al mondo anche due ragazzi: il primo, Kevin Paul, e poi Karen Art, qualche anno dopo. Tra i due è stato immediatamente un colpo di fulmine tanto che da quel momento non si sono più lasciati. La differenza di età non è mai stata un problema per loro: Mal e Renata, infatti, sono stati fin da subito legatissimi e uniti nonostante i venti anni e più di differenza tra loro.

Renata Couling, chi è la moglie di Mal: “Tempo di qualità”

Renata Couling, moglie di Mal, parlando del marito e del suo modo di essere papà ha spiegato che è stato poco presente per motivi logistici ma ha sempre fatto sentire la sua presenza nonostante la distanza. “Quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità” ha rivelato Renata. Della donna non si sa molto: nonostante il marito sia molto famoso, lei ha sempre preferito la riservatezza, non amando eccessivamente il clamore mediatico e il gossip. Il loro amore, infatti, prosegue ormai da più di trent’anni senza problemi.