Renata, chi è la compagna di Mal: il primo incontro ad un concerto del cantante

Cantante e storico leader dei The Primitives, con i quali ha da poco celebrato l’attesa reunion, Mal ha conosciuto il grande successo nella musica non solo con la formazione ma anche come solista, per esempio con il brano Furia. Carriera professionale a parte, da tantissimi anni il cantante è accompagnato nella sua vita privata dalla storica compagna Renata, con la quale sta insieme da oltre 30 anni e dal cui amore sono anche nati due figli, Kevin Paul e Karen Art.

The Primitives, chi sono e formazione attuale/ Mal sulla recente reunion della band: "Li ho riformati!"

Galeotta per la loro conoscenza fu proprio la musica e, in particolare, un concerto che Mal tenne a Treviso nel 1989; in quell’occasione, infatti, ci fu il primo incontro con la donna della sua vita quando, durante lo show, Renata gli chiese a gran voce di cantare Furia, la celebre sigla dei film ispirati al “cavallo del West” e tra i principali successi del suo repertorio. Mal accettò la richiesta della sua fan, poi diventata compagna di vita, a patto però che salisse sul palco e la cantasse assieme a lui; fu così che scattò la magia, trasformatasi in seguito in una romantica storia d’amore.

Mal, la compagna Renata e i figli Kevin Paul e Karen Art: “Decidono loro…”

“Renata è la mamma dei miei figli, siamo insieme da 34 anni. Secondo l’oroscopo non dovevamo andare d’accordo, lei è sagittario e io pesci, ma ci sono alti e bassi e riusciamo a superare tutto“, ha raccontato Mal sul rapporto con la compagna Renata, in un’intervista rilasciata a Unomattina estate nel luglio 2023. Soffermandosi poi sul legame con i figli Kevin Paul e Karen Art e sul loro percorso di crescita, ha ammesso: “Con i miei figli un rapporto difficile, hanno un’età ora in cui decidono loro, allora io subisco e lascio a mia moglie di litigare”.

La coppia condivide una lunga storia d’amore mai coronata con il matrimonio, un passo che la coppia al momento non intende affrontare. In un’intervista a Oggi è un altro giorno nel gennaio 2023, Mal e la sua compagna hanno allontanato fermamente l’ipotesi di convolare a nozze: “Quando ci sposiamo? Mai”, sottolineando che il loro è un amore senza vincoli e catene “come la colonna sonora del film Ghost”.