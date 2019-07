Renato Garbo vs Morgan/ “Sfratto? La casa non va data a cog*ioni che…”

Renato Garbo contro Morgan, scontro tra artisti. Sfrattato dalla sua casa di Monza, Marco Castoldi ha potuto contare sull’aiuto di Vittorio Sgarbi ma non mancano le polemiche. Garbo, collega di Morgan, ci è andato giù pesante su Facebook: «La casa la si concede a persone, famiglie che hanno perso il lavoro perché falliscono e chiudono aziende, purtroppo spesso strozzate da enormi tasse e burocrazia. Non va data assolutamente a coglioni che si professano grandi artisti!!! E questo in nessun posto in Italia». Non è tardata ad arrivare la replica di Morgan: «Ma Renato! Perché tanto livore? Perche tanta acredine? Credo sia per invidia, ma ti dico lasciala perdere l’invidia di me, non è affatto da invidiare quel che sto passando. E pensare che quando ti vedo in giro sei così sottomesso e servizievole, e pensare che abbiamo amici in comune con cui potresti sfogare tutta la tua frustrazione per un mondo che non ti ha capito e che però tu hai deciso di imitare facendo agli altri quello che non volevi venisse fatto a te».

RENATO GARBO VS MORGAN: LA REPLICA DI MARCO CASTOLDI

Prosegue Morgan, che si è lasciato andare in un secondo momento: «E pensare che canti anche sui tuoi dischi dei testi scritti da me. Io lotto per me e per te, e tu mi dai del coglione! E pensare che mi batto perché ti venga riconosciuto il valore che hai come artista ingiustamente sottovalutato! Però, Renato, lasciatelo dire che hai sbagliato ad offendere me, offendi chi ci umilia piuttosto, e lotta per non morire di stenti, che un artista non è un coglione e tu lo sai. Con desolazione ti saluto, e un po’ di acido ti dico: se pensi che io sia veramente un coglione abbi almeno i coglioni, la prossima volta che mi incontri di persona, di essere autentico invece di prostrarti come uno di quei leccaculo da tastiera e solitario. Morgan». Uno scontro a distanza che ha alimentato le polemiche, altre polemiche…

© RIPRODUZIONE RISERVATA