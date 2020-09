Renato Lenzi ad di Zoomarine, chi è?/ “Ceo of the Year” nel 2019 (Boss in incognito)

CHI È RENATO LENZI AD DI ZOOMARINE?

Il protagonista della nuova puntata di Boss in incognito in onda questa sera su Rai Due è Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine, il parco dei divertimenti e acquatico di Roma. Chissà se l’ad riuscirà a nascondere le proprie intenzioni ai suoi dipendenti passando inosservato: compito non sempre facile vista la familiarità che gli imprenditori hanno con la loro squadra. Di certo del lavoro di Renato Lenzi si è accorto chi ha deciso di designarlo “Ceo of the Year” a Le Fonti Awards 2019, il riconoscimento internazionale che ogni anno premia aziende e protagonisti dell’impresa a livello mondiale. Un premio, quello assegnato a Renato Lenzi, come unico player del settore leisure “per la capacità di puntare con costanza sulla ricerca creativa“.

Lenzi, che come riportato da Il Tempo è uno fra i massimi esperti al mondo in campo di mammiferi marini, ha lodato i progressi di Zoomarine: “Negli ultimi anni siamo cresciuti moltissimo, investendo in Italia con l’acquisizione di altri due Parchi e con l’implementazione di tutti i nostri servizi al pubblico. La scelta di Dolphin Discovery si è rivelata vincente. Il nostro progetto di emozioni educative racconta una non comune filosofia di lavoro, la creazione di nuovi format interattivi che possano trasmettere emozione ma anche messaggi educativi e di conservazione“.

RENATO LENZI “LO SCENARIO DELLA STAGIONE 2020 DI ZOOMARINE DEVASTANTE”

Com’è facile intuire, il coronavirus ha inflitto pesanti danni alla progettualità di Zoomarine. In una nota di poche settimane fa, Renato Lenzi ha spiegato: “Lo scenario della stagione 2020 di Zoomarine può essere riassunto con un unico aggettivo: devastante. Il Parco è stato chiuso per oltre 3 mesi ed ha riaperto in piena estate, con un’apertura limitata a quattro giorni alla settimana. La riapertura a pieno regime è avvenuta solamente ad agosto ed esclusivamente nelle giornate a ridosso di Ferragosto. Ad oggi, l’affluenza complessiva dei visitatori è del 30% rispetto la scorsa stagione. Oltre un 70% di presenze in meno che creano un bilancio parziale pesantissimo“.

Lenzi ha aggiunto: “La tutela della salute dei nostri visitatori e di tutti i nostri lavoratori, che quotidianamente scelgono di visitare e operare all’interno del Parco, nonché degli animali ospitati, è sempre stata la nostra priorità e continuerà ad essere l’unica mission di Zoomarine e di Dolphin Company. Fin da subito, ci siamo attenuti a quanto disposto dalle autorità competenti, osservando scrupolosamente quanto richiesto. In questo difficile 2020 abbiamo registrato un inevitabile calo di presenze al di sotto degli anni passati e solamente nelle giornate a ridosso di Ferragosto si è verificato una maggiore affluenza, ma sempre entro i limiti di legge, che ha potenzialmente portato ad alcune situazioni più complesse che sono state valutate e gestite di volta in volta, grazie all’intervento del nostro staff e chiedendo la collaborazione del pubblico stesso. Ogni anno, Zoomarine genera un indotto importante a beneficio del Comune di Pomezia e della Regione Lazio“.

