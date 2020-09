Boss in incognito 2020, Carmela Schettino/ Diretta: la mozzarella di bufala…

ANTICIPAZIONI BOSS IN INCOGNITO 2020: TERZA PUNTATA CON CARMELA SCHETTINO

Lunedì 21 settembre, in prima serata su Raidue, va in onda la terza puntata di Boss in incognito 2020. Protagonista della serata è Carmela Schettino, proprietaria, insieme a suo marito Alessandro De Masi, de La Contadina, una delle aziende più conosciute nella produzione e nella vendita della mozzarella di bufala e di altri alimenti come formaggio, pasta fresca e tanti altri prodotti. La sede de La Contadina si trova ad Altavilla Silentina, conta più di 180 dipendenti e ha quasi 70 punti vendita in tutta Italia. Anche in questa serata, il boss abbandonerà la sua identità per assumere quella di una nuova operaia, pronta ad imparare l’arte della preparazione della mozzarella di bufala. Con lei ci sarà Max Giusti, nel doppio ruolo di conduttore e lavoratore in incognito affiancando Virginio che gli mostrerà le varie fasi della raccolta del latte.

BOSS IN INCOGNITO, LA CONTADINA PROTAGONISTA DELLA TERZA PUNTATA

Carmela Schettino e La Contadina protagoniste della terza puntata di Boss in incognito 2020. La Boss ha deciso di controllare cosa accade all’interno della propria azienda e di scoprire anche le storie dei suoi dipendenti. Carmela, da tutti conosciuta come Melania, si trasformerà ed entrerà in azienda in incognito presentandosi come una nuova dipendente. Durante la sua avventura, la Boss in incognito 2020 incontrerà Cosimina, che le insegnerà a fare la pasta fresca, Sergio, che le insegnerà i segreti della vendita dei prodotti nei vari punti vendita, Carmela, che le insegnerà a confezionare la mozzarella e a realizzare una treccia di bufala e Virgilio che le racconterà l’arte del casaro, uno dei mestieri più antichi. Alla fine del suo percorso, la Boss incontrerà i dipendenti svelando la sua vera identità assegnando dei premi o richiamandoli ufficialmente.



