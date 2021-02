Renato Pozzetto a Gigi Marzullo: “Ma vai a cac*re”/ Video, risposta virale da Fazio

L’ultima puntata di Che tempo che fa sarà ricordata non solo come quella dell’intervista a Barack Obama ma anche come quella in cui Renato Pozzetto ha riservato a Gigi Marzullo una risposta per così dire “storica”. Mai infatti era successo che un protagonista interpellato dal conduttore noto per le sue domande di natura esistenziale, spesso tanto profonde quanto contorte, rispondesse con un insulto in piena regola nei confronti dell’intervistatore. A rompere ogni tabù è stato proprio Renato Pozzetto, presente insieme ad altri ospiti al “Tavolo” di Fabio Fazio. Vi state chiedendo qual è stata la domanda che ha fatto reagire Renato Pozzetto? Ecco l’interrogativo letto da Gigi Marzullo? “La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?”.

Renato Pozzetto a Gigi Marzullo: “Ma vai a cac*are”

Lo sappiamo: voi state rileggendo la domanda per coglierne il senso profondo ed elaborare una risposta di senso compiuto. Renato Pozzetto ha deciso di accorciare i tempi: si è concesso soltanto un nano-secondo di riflessione per poi sbottare con un iconico “Ma va a cac*re” nei confronti di Gigi Marzullo. La reazione dello studio non si è fatta attendere: immediata è infatti scoppiata l’ilarità generale dei presenti in studio. Vistosamente imbarazzato anche Fabio Fazio, esploso in un fragoroso: “Ma nooo!“. Il momento è diventato subito virale in rete con un utente che ha pubblicato su Twitter il video di Pozzetto con un commento che ha subito riscosso il consenso dei social: “La risposta di Pozzetto a Gigi Marzullo! Quella che tutti avrebbero voluto dare e nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo”. Adesso la domanda è d’obbligo: dopo Pozzetto altri prenderanno esempio?

La risposta di Pozzetto a Gigi Marzullo!

Quella che tutti avrebbero voluto dare e nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo.

P.s. Alzare il volume. pic.twitter.com/BQBcz5WX2D — Michele Galvani (@GalvaniM) February 8, 2021





