Renzo Arbore/ “Da Padre Pio con Pippo Baudo, lo cacciò e mi disse: fai l’avvocato”

Renzo Arbore e una visita da Padre Pio davvero particolare insieme a Pippo Baudo. Ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione radiofonica di Rai Radio1, Arbore infatti oggi ha raccontato un aneddoto naturalmente di molti anni fa, riguardante il frate di Pietrelcina. Il fatto è davvero curioso, innanzitutto perché Padre Pio chiese a Pippo Baudo se fosse venuto a fargli visita per fede oppure per semplice curiosità. Baudo rispose con grande onestà che era andato a visitarlo ‘per curiosità’ e di conseguenza Padre Pio gli disse “allora vattenn!”.

Pippo Baudo, già personaggio celebre della televisione, cacciato dunque in malo modo da Padre Pio, il cui obiettivo d’altronde non era certo di conoscere celebrità ma senza dubbio parlare con chi andava da lui per motivi di fede. Non stupisce dunque la risposta del frate, alla risposta comunque sincera di Pippo Baudo, il quale non finse un interesse che non aveva.

RENZO ARBORE RACCONTA: IO E PIPPO BAUDO DA PADRE PIO

L’incontro comunque non era ancora terminato, perché ci fu occasione di uno scambio di parole anche fra lo stesso Renzo Arbore e Padre Pio. Arbore era appunto con Pippo Baudo in quel momento, dal momento che lo aveva accompagnato dal celebre frate nativo di Pietrelcina. Arbore ricorda: “Io mi sono ‘salvato’ in quel caso”, dunque non fu cacciato al pari di Baudo, ma anche il suo dialogo con il frate fu particolare.

Ecco infatti come prosegue Arbore: “Devo dire la verità: a me Padre Pio disse che avrei dovuto fare l’avvocato. Gli andai a chiedere se dovessi fare più l’artista o più l’avvocato. E lui prima mi rispose in dialetto ‘facess quello che vuole’, e poi mi disse ‘fai l’avvocato’”, ha raccontato Arbore sempre a Un Giorno da Pecora. Padre Pio d’altronde non era un indovino, in questo caso possiamo dire senza dubbio che il suggerimento era sbagliato, perché avremmo rischiato di perdere un artista che ha fatto la storia dello spettacolo in Italia.



