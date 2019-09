Renzo Arbore/ “Gianni Boncompagni? Avevamo le stesse difficoltà con le donne” (No non è la Bbc)

Renzo Arbore sarà questa sera al timone su Rai 2 di No, non è la BBC, una serata speciale d’intrattenimento, tutta dedicata al ricordo di Gianni Boncompagni. Sarà una grande festa, dove interverranno gli artisti più importanti che in passato hanno collaborato fianco a fianco con il celebre autore e regista televisivo; ma sarà anche il modo di ripercorrere il suo ricordo dal punto di vista di chi lo conosceva soprattutto nel suo privato, con aneddoti, racconti e filmati esclusivi. Renzo Arbore non ha dubbi: “Gianni ci ha lasciati due anni fa, ma questo programma non sarà affatto una commemorazione. Sarà – spiega l’artista – divertentissimo, proprio come Gianni avrebbe desiderato che fosse uno show”. Il contenitore, assicura inoltre Arbore a Tv Sorrisi e Canzoni, sarà “inaspettato, originale. Un format nuovo, pieno di testimonianze affettuose di amici e colleghi”.

Renzo Arbore: “Il nostro primissimo incontro è stato…”

A un passo dalla serata evento No, non è la BBC, Renzo Arbore ripercorre ciò che in passato l’ha unito a Gianni Boncompagni. A legarli, nel loro percorso professionale, era un sodalizio artistico che traeva la sua energia da un’amicizia molto profonda, che si rifletteva soprattutto nella loro vita privata: “Il nostro primissimo incontro è stato tra i banchi del concorso Rai per diventare maestri programmatori di musica alla radio – ricorda Arbore – Abbiamo fatto lo scritto e l’orale. I nostri esaminatori erano direttori d’orchestra, ma noi eravamo più informati di loro su certe cose”. Un’amicizia, quella che li ha uniti da giovanissimi, che negli anni ha saputo rinnovarsi, traendo ispirazione negli aspetti più semplici della quotidianità, per un successo senza precedenti: “Con Gianni ci incastravamo alla perfezione”, ricorda Renzo Arbore a Tv Sorrisi e Canzoni. “Tutti ci chiedevano: “Ma voi due ci siete o ci fate?”. E noi c’eravamo”.

Renzo Arbore: “Avevamo le stesse difficoltà con le donne”

Sono anni indimenticabili quelli che Renzo Arbore ha vissuto accanto a Gianni Boncompagni. Oggi, analizzando il segreto del successo del loro sodalizio artistico, spiega che tutto è nato dalla voglia di divertirsi, un aspetto da sempre molto caro a entrambi: “Siamo riusciti a cogliere sempre il senso ridanciano e ridicolo di tutte le cose”, ricorda l’artista a Tv Sorrisi e Canzoni. “È successo perché fondamentalmente eravamo due provinciali. Lui di Arezzo, io di Foggia”. A unirli, la voglia di non prendersi mai troppo sul serio, la passione per la musica e la professionalità, oltre a una timidezza che aveva la sua massima espressione negli approcci son il mondo femminile: “Avevamo le stesse difficoltà con le donne – ricorda Arbore nell’intervista concessa a Giusy Cascio – per trovarne una, ti ci dovevi fidanzare. E che noia, le passeggiate lungo il corso, sempre uguali. Chiaro che poi dovevi trovare una distrazione, no? La nostra era, ed è ancora, l’ironia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA