Renzo Arbore/ Gli albori in quel di Foggia, la Rai, la musica, il teatro e gli amori

Ospite d’eccezione questa mattina presso gli studi di Storie Italiane: nel noto programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele vi sarà Renzo Arbore, uno degli artisti del Belpaese più noti, nonché uno dei grandi maestri della musica e della televisione italiana, ambasciatore delle nostre sonorità nel mondo. L’82enne foggiano si racconterà, ripercorrendo molto probabilmente la sua lunghissima e prestigiosa carriera, iniziata proprio nella sua Foggia, quando aveva appena 18 anni. Quindi lo sbarco in Rai dopo aver vinto un concorso nel 1964, e da lì un’ascesa senza fine che perdura fino ai giorni nostri. Renzo Arbore è attualmente impegnato in un tour teatrale in cui lo stesso cantautore porta in giro per l’Italia la sua grande verve, oltre che le sue canzoni più famose, e nelle scorse settimane è stato anche ospite di altre trasmissioni televisive di casa Rai, a cominciare da Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo.

RENZO ARBORE E LA SCOPERTA DI MILLY CARLUCCI

Una chiacchierata con Caterina Balivo in cui Arbore ha dedicato qualche parola anche a Milly Carlucci, una delle sue grandi scoperte: “È stata una delle prime ragazze parlanti della tv – le sue parole soltanto pochi giorni fa – non c’erano le presentatrici: c’erano solo due signore in tv e le vallette che non parlavano. Invece io inventai le ragazze parlanti, che vennero definite così a mia insaputa”. Un Renzo Arbore che ha ammesso, nonostante l’età, di essere al passo con la tecnologia, e di fare uso di internet: “Secondo me c’è lo zampino di Padre Pio – aveva scherzato a Vieni da Me – perché è una cosa miracolosa. Puoi conoscere lo scibile umano. Io sono un navigatore e ho una web tv dove faccio il video jockey”. E chissà che Arbore non parlerà questa mattina anche dei suoi grandi amori, a cominciare dalla compianta attrice Mariangela Melato, arrivando fino a Mara Venier, altri due volti notissimi della nostra televisione.

