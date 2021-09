Renzo, Matteo e Federica Pelloni: fratello morto e nipoti Raffaella Carrà/ Legame…

Renzo, Matteo e Federica Pelloni sono il fratello e i nipoti di Raffaella Carrà. La regina della televisione italiana aveva un legame profondo con il fratello Renzo, scomparso diversi anni fa per un tumore al cervello. La morte del fratello Renzo aveva lasciato un vuoto profondo nel cuore della Carrà che si è così dedicata totalmente ai nipoti Matteo e Federica che, per lei, erano come figli.

“Non sono mamma, ma faccio da padre ai miei nipoti. Mi danno un bel da fare e ne sono felice. Sono un po’ il loro padre: non vivono a Roma, ma su qualunque problema possono contare su di me. Li amo. Quando non lavoro, sto con loro, vengono spesso a trovarmi. Li ritengo la mia famiglia… faccio il babbo invece che la mamma e sono felice così”, aveva raccontato la Carrà in un’intervista.



Renzo, Matteo e Federica Pelloni: il grande legame con Raffaella Carrà

Un legame speciale quello tra Raffaella Carrà e i nipoti Matteo e Federica Pelloni che, dopo la morte della zia, hanno raccontato il loro dolore in alcune interviste. “Mia zia era una persona incredibile, eccezionale, ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione“, aveva detto Renso a “Il Resto Del Carlino”.

Un legame che non si è spezzato con la morte della grande Raffaella, venuta a mancare lo scorso luglio lasciando un vuoto incolmabile nel cuore delle persone che l’hanno amata e in quello del suo immenso pubblico. Raffaella, dunque, per Matteo e Federica, non è stata una semplice zia, ma una persona fondamentale.

