Replica finale Isola dei Famosi 2022/ Come rivedere la puntata in streaming e su…

La finale dell’Isola dei Famosi 2022 in replica

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, l’edizione più lunga della storia del reality, è stata trasmessa in diretta su canale 5 lunedì 27 giugno. L’ultima puntata del reality è stata condotta come sempre da Ilary Blasi con la partecipazione degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La finale dell’Isola è stata lunga, intensa e ricca di momenti che meritano di essere rivissuti. Il momento più bello è stato sicuramente quello in cui Ilary Blasi ha annunciato la vittoria di Nicolas Vaporidis, ma non sono mancati altri momenti che meritano di essere rivisti come l’abbraccio tra Luca Daffrè e il padre in Palapa e quello tra Maria Laura De Vitis e la madre in spiaggia.

Come fare, dunque, per rivedere la replica della finale dell’Isola dei Famosi 2022 che è stata seguita da 2.575.000 telespettatori, per uno share del 23.30%. La replica può essere vista sia in streaming che in tv. Andiamo a scoprire come.

Come vedere in replica streaming e televisiva la finale dell’Isola dei Famosi 2022

La replica della finale dell’Isola dei Famosi 2022 è disponibile su Mediaset Infinity sulla pagina del reality di Canale 5. Chi ha una smart tv, attraverso l’app Mediaset Play può rivivere le repliche della finalissima della sedicesima edizione del reality anche sul televisore. Tuttavia, anche chi non ha una smart tv, pur aspettando qualche giorno, potrà rivedere la replica in tv.

Mediaset Extra che ha trasmesso l’Isola dei Famosi 2022 sin dalla prima puntata con una versione extra del daytime, trasmetterà la finalissima dell’Isola il 2 luglio 2022 alle ore 21.15.

