Replica Italia Inghilterra 4-3, finale Euro 2020/ Streaming video Rai: riviviamo l’impresa

Abbiamo ancora tutti negli occhi le emozioni di Italia Inghilterra e stasera potremo rivivere la finale di Euro 2020 su Rai Uno grazie appunto alla replica di Italia Inghilterra, che sarà una parte importante di una serata tutta dedicata agli Azzurri di Roberto Mancini sul primo canale Rai. In questo caso non abbiamo alcun timore di “spoilerare” il finale, perché cosa è successo domenica sera a Wembley è noto a tutti, dunque possiamo citare liberamente gli avvenimenti di una partita terminata sul pareggio per 1-1 dopo i tempi regolamentari, con i gol di Luke Shaw e Leonardo Bonucci, risultato confermato anche al termine dei tempi supplementari che hanno portato la finale Italia Inghilterra a decidersi ai calci di rigore, dove l’Italia ha avuto la meglio per 3-2 perché hanno segnato Domenico Berardi, di nuovo Bonucci e Federico Bernardeschi, mentre per gli inglesi solo Kane e Maguire, infine la parata di Gigio Donnarumma sul quinto rigore inglese ha sancito il secondo trionfo dell’Italia agli Europei di calcio dopo quello datato 1968, ben 53 anni fa.

Gianluca Vialli e l'abbraccio a Roberto Mancini/ Dalla malattia al pianto per la vittoria di Euro 2020

FINALE EURO 2020, REPLICA ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E TV: COME RIVIVERE LA FINALE

La replica di Italia Inghilterra sarà garantita questa sera in tv su Rai Uno all’interno di una serata tutta dedicata agli Azzurri. Alle ore 20.30 ci sarà Sogno Azzurro – La strada per Wembley, lo speciale che sarà seguito alle ore 21.40 dalla replica di Italia Inghilterra. Il tutto sarà naturalmente visibile anche in streaming video, come sempre garantito da sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO RAI DELLA REPLICA DI ITALIA INGHILTERRA

Leonardo Bonucci gol in finale Euro 2020 e l'esultanza virale/ "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta"

ITALIA INGHILTERRA 4-3: LA SINTESI DELLA PARTITA

La replica di Italia Inghilterra ci consentirà di rivivere tutte le emozioni della finale di Euro 2020. L’inizio non era stato esaltante: i fischi assordanti dello stadio di Wembley all’inno italiano sono stati un brutto episodio, la partita poi ci riservò già al secondo minuto la doccia gelata del gol del vantaggio dell’Inghilterra con Shaw. L’Italia per qualche minuto ha accusato il colpo, poi verso la finale del primo tempo abbiamo iniziato ad imporre il nostro gioco, una superiorità che si è accentuata nel secondo tempo e che ha portato al gol del meritato pareggio con Bonucci. Solo nel secondo tempo supplementare l’Inghilterra torna a gestire la partita, ma ai punti sicuramente avrebbe meritato di più l’Italia. Tutto però si decide ai calci di rigore, già fortunati contro la Spagna: l’errore di Belotti ci mette in svantaggio, il palo di Rashford riequilibra i conti, poi Donnarumma para il rigore di Sancho e così Jorginho ha il match-ball, che però Pickford devia sul palo. Nessun problema: Donnarumma subito dopo para anche il rigore di Saka e da il via alla festa Azzurra a Londra e in ogni parte d’Italia…

LEGGI ANCHE:

Italia campione d'Europa/ Nazionale e Serie A: mondi diversi, adesso bisogna unirli

© RIPRODUZIONE RISERVATA