Resta con me/ Anticipazioni 2 aprile: Diego contro Tarek, parte un colpo di pistola..

Resta con me, anticipazioni penultima puntata 2 aprile su Rai 1

Resta con me torna in onda domenica 2 aprile con la settima e penultima puntata di stagione su Rai 1. Siamo quasi alle battute finali per la fiction Resta con me con protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani. Ambientata a Napoli, la storia segue quella di un vicequestore della squadra mobile che, rimasto coinvolto in una sparatoria, vede la sua vita cadere lentamente a pezzi. Nell’incidente infatti è rimasta ferita anche sua moglie Paola, che perde il bambino che aspettavano. La coppia si legherà poi al piccolo Diego, figlio di un amico di Alessandro, morto nella sparatoria. In questa penultima puntata, la squadra continuerà ad indagare sulla misteriosa morte di Ausiello.

Nel dettaglio, Alessandro e i suoi ritrovano il fuoristrada usato dalla banda per investire l’uomo; all’interno del mezzo, la scientifica rileva l’ugello di una bombola da sub. E’ forse un indizio sul loro prossimo colpo? Alessandro ne è convinto: il prossimo obiettivo della banda avrà a che fare con l’acqua. Il vicequestore è forte delle sue convinzioni, eppure nessuno è disposto ad ascoltarlo, così deve indagare da solo e scoprire chi potrebbe essere il potenziale target. E’ questione di ore prima che la talpa depisti anche questa sua indagine.

Resta con me, settima puntata: Diego affronta Tarek!

Resta con me prosegue nella serata del 2 aprile con un altro episodio. Alessandro si fida sempre di meno di Cristina. La donna, infatti, ha ripreso a fare uso di droghe e fa perdere le sue tracce al figlio. Diego è disperato perché non riesce a trovare la sua mamma. Una volta che la donna verrà rintracciata, Alessandro le si scaglia contro: stavolta ha esagerato e non può più tollerare le sue ricadute, quindi le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà completamente disintossicata.

Diego, intanto va a cercare la madre da solo, ma finisce per imbattersi in Tarek, che scopre è stato scarcerato. Il piccolo vuole assolutamente scoprire come mai è già uscito di prigione, dato che credeva davvero che fosse lui l’assassino. Di fronte le sue giustificazioni, Diego non ha paura di affrontarlo. Estrae una pistola, giusto per il piacere di spaventarlo e indurlo a parlare. Purtroppo, Diego non si aspetta minimamente che da quell’arma sta per partire un colpo, che verrà sparato dal piccolo per puro caso…

