Resta con me non va in onda oggi 26 marzo: perchè?/ Rinviato a lunedì

Resta con me: rinviata la messa in onda

Resta con me è un’amata fiction italiana con protagonista Francesco Arca che impersona il Vicequestore Alessandro Scudieri. Come un appuntamento fisso, la serie ha tenuto compagnia ai telespettatori con le vicissitudini e le incomprensioni tra Alessandro e Paola e il complicato rapporto con il piccolo Diego.

Purtroppo, però, la sesta puntata prevista per stasera 26 marzo non andrà in onda. Il palinsesto Rai è di fatto cambiato per questa serata e gli episodi andranno in onda eccezionalmente lunedì 27. Qual è il motivo? Al posto di Resta con me andrà in onda la partita della Nazione di calcio. L’Italia si batterà contro Malta e l’incontro verrà trasmesso su Rai 1. Ecco il motivo di questo rinvio.

Resta con me: cosa succederà nella puntata di lunedì 27

Negli ultimi appuntamenti di Resta con me c’è stata una rivelazione molto importante: il padre biologico di Diego è l’informatore di Alessandro. Questa verità non ha reso la vita facile al Vicequestore il cui rapporto con il piccolo è diventato molto complesso.

Nel frattempo la squadra ha scoperto il covo della banda che ha messo in atto il furto delle reliquie di San Ciro, ma senza trovarne la talpa. Nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 27, ci sarà un grande colpo di scena. La madre del piccolo Diego, dipendente dalla droga, vuole riprendere suo figlio. Paola comprende il desiderio della donna ed è d’accordo nel darle un’altra possibilità. Di tutt’altro avviso è Alessandro che non è sicuro di voler affidare il bambino alla madre biologica. La squadra, in tutto questo, sarà alla prese con le indagini per scoprire chi è la talpa. Insomma, la puntata riserverà molti colpi di scena!

