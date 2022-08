Rhove: “Altri rapper hanno bisogno di droga per i live”/ Lazza replica ed è scontro

Rhove: il tweet contro gli altri rapper

Dopo le polemiche con i fan, Rhove scatena lo scontro con gli altri rapper. Tutto è partito da un tweet pubblicato dall’interprete di Shakerando che, tuttavia, è poi sparito dal profilo Twitter del rapper. Ma cosa aveva scritto Rhove per scatenare lo scontro con gli altri rapper, in particolare con Lazza che ha deciso di rispondergli? “Gli altri rapper hanno bisogno di droga per fare un live come lo faccio io”., ha cinguettato su Twitter Rhove.

Pur non essendo stato nominato direttamente dal cantante di Shakerando, Lazza ha deciso di rispondergli così: “Io non mi drogo Bro”– Il tweet di Rhove, come vi abbiamo svelato, è poi sparito dal suo profilo Twitter, ma lo scontro non si è fermato.

Scontro tra Rhove e Lazza

Dopo la cancellazione del primo tweet di Rhove che ha provocato la prima risposta di Lazza, quest’ultimo ha condiviso un nuovo tweet che, diversi fan hanno interpretato come una frecciatina al collega. “Quando il tuo ambiente non ti rispetta può voler dire solo due cose: o gli rosica che sei troppo più forte di loro, o sei un minchione”, ha tweettato Lazza non ricevendo, tuttavia, nessuna risposta.

Quanto accaduto su Twtter è solo l’ultimo episodio di cui è stato protagonista Rhove che, negli scorsi giorni, ha scatenato la polemica dopo aver lanciato una fan in piscina durante un concerto.

