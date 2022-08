Rhove, lite col buttafuori al concerto a Taranto/ Il rapper di nuovo nei guai: il video

Rhove di nuovo nel mirino delle polemiche: lite col buttafuori a Taranto

Mentre la sua “Shakerando” si accinge a toccare i 75 milioni di stream su Spotify, Rhove continua a far parlar di se ma non per la musica, bensì per alcuni disagi e scontri da lui stesso provocati durante i suoi live. Nelle ultime settimane si è infatti spesso parlato di vicende spiacevoli accadute durante i suoi concerti e l’ennesima è arrivata pochi giorni fa, a Taranto.

È Pipol Music a raccontare i dettagli della vicenda finita con una lite tra Rhove e un buttafuori in servizio al concerto. “Rhove fa Stage Diving sul pubblico e poi ferma il live per chiedere a dei ragazzi se si sono fatti male. – riporta la fonte, spiegando che – La situazione appare pericolosa e confusionaria e uno dei buttafuori prende l’artista e lo accompagna sul palco.”

Rhove e la lite col buttafuori: com’è finita

Una volta tornato sul palco le immagini mostrano un faccia a faccia tra Rhove e il buttafuori, palesemente infastidito dal comportamento del cantante. La fonte, inoltre, racconta: “L’uomo della sicurezza discute con Rhove che subito viene protetto dal suo staff mentre […] minimizza l’accaduto.” Si sfiora dunque la lite durante il live a Taranto tra Rhove e il buttafuori che viene poi allontanato dai ragazzi che affiancano il cantante sul palco ai live. Si tratta dell’ennesimo discutibile episodio che vede l’artista protagonista di comportamenti considerati anche pericolosi nei confronti del suo pubblico. Solo qualche settimana fa, tra gli episodi più discussi, a Battiti Live in Puglia, un membro della sua crew si è buttato sul pubblico, atterrando alcuni ragazzi finiti poi al pronto soccorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Music (@thepipol_music)













