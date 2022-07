Rhove/ “Shakerando? Stiamo portando una nuova wave: no armi, no droga”

Rhove con Shakerando ai Battiti Live 2022: è il tormentone dell’estate?

Rhove tra gli ospiti della nuova puntata di Battiti Live 2022 con la super hit “Shakerando”. Salvo sorprese, il tormentone dell’estate 2022 è proprio il brano del rapper di Rho che per la seconda settimana consecutiva in vetta alla classifica italiana dei singoli. Un successo strepitoso per il singolo che è già certificato platino, mentre su YouTube ha infranto 19 milioni di visualizzazioni. Non solo, il brano è al secondo posto della classifica di Apple Music ed è virale su TikTok. Il giovane rapper sulla sua pagine social scrive: “stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni”.

Classe 2001, Rhove a cominciare a rappare da giovanissimo e si definisce un rapper di provincia. Per questo la scelta del suo nome Rho, come abbreviazione del suo nome Samuel Roveda e della provincia di origine Rho. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro” – scrive ancora il rapper sui social.

Rhove: il successo con Shakerando

Tutto è iniziato con il primo singolo “Blanc Orange (na na na)” che supera le 300.000 visualizzazioni su YouTube. Rhove poco dopo pubblica i singoli “Provincia”, “Corso Europa”, “Montpellier” fino alla collaborazione con Shiva in “La Zone” con cui infrange i 13 milioni di streaming su Spotify. Segue poco dopo “Shakerando” con cui fa letteralmente il botto. “In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa” – scrive il rapper sui social che si fa portavoce di un nuovo messaggio: no droga, ma si allo sport!

“Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente” – scrive il rapper che è un appassionato di sport e non solo, visto che pratica anche parkour e surf.











