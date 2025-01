Tutto su Riccardo, corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Tina Cipollari che sono scesi per lei nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2025 c’è stato anche Riccardo che è arrivato in studio dopo Antonino che non è riuscito a catturare l’attenzione dell’opinionista, da oggi anche tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 gennaio 2025/ Primi corteggiatori per nuova tronista Chiara

Riccardo rientra, anagraficamente, nelle caratteristiche che sta cercando Tina ma, nonostante ciò, non sembra possedere tutte le qualità che la Cipollari vorrebbe nell’uomo con cui costruire una relazione. Riccardo, infatti, ha 66 anni, è vedovo e ha due figli. “Non ci siamo, non ci siamo”, commenta Tina che non gradisce neanche il precedente di Riccardo a Uomini e Donne.

Karina Cascella ‘incastra’ Martina De Ioannon: “Non è convinta della scelta”/ “Se torna per Gianmarco…"

Riccardo e il passato a Uomini e Donne

Nel presentare Riccardo, pretendente al trono di Tina Cipollari, Maria De Filippi svela che Riccardo, in passato, ha già partecipato a Uomini e donne per conoscere Gemma Galgani con cui, però, non è andata bene. Nel vederlo, la dama di Torino effettivamente riconoscere Riccardo che, però, anche stavolta, non riesce a conquistare Tina che decide di eliminarlo.

La nuova tronista di Uomini e Donne, dopo conosce anche Cosimo che, sebbene sia più giovane, la conquista restando in trasmissione. Tra i tre pretendenti conosciuti, Tina decide solo di concedere una possibilità a Cosimo riservandosi la possibilità di poter cambiare anche idea. I primi incontri con i probabili corteggiatori, dunque, non hanno entusiasmato più di tanto Tina che ha chiesto a Maria De Filippi di indagare nelle possibilità economiche degli uomini che chiamano per lei per evitare di fargli perdere tempo. Tina, infatti, ammette di non essere soddisfatta perché dei suoi corteggiatori, l’unico che ha parlato anche della propria posizione economica è stato Cosimo.

Gianmarco Steri: "Ho sofferto tanto in amore"/ La confessione a Uomini e Donne