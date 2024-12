Chi sono Riccardo e Rocco, i figli di Ilaria Galassi

“Mi mancano i miei figli“, confidava Ilaria Galassi a Iago Garcia quando l’attore spagnolo era ancora nella casa del Grande Fratello 2024. Non è cambiato nulla da quel giorno di ottobre per l’ex Non è la Rai, perché quella nostalgia fa parte integrante di lei, ormai ci convive da quando ha varcato la soglia della casa più spiata d’Italia per partecipare al reality di Alfonso Signorini. Ma sta facendo questa esperienza anche per loro, Riccardo e Rocco, come ha confidato proprio ai coinquilini.

“Sono qui soprattutto per loro“, spiegò Ilaria Galassi i primi giorni, parlando dei disegni e delle dediche che le fa Riccardo, ma anche delle dichiarazioni d’affetto di Rocco, che le ricorda sempre quanto è bella. “Io magari non piango però la mia testa è lì“, raccontò l’ex Non è la Rai a fine settembre. Già allora chiedeva qualche segnale ai figli, qualsiasi informazione che potesse rassicurarla, ma oggi Riccardo, il figlio nato dalla relazione con Daniele Brunone le farà una sorpresa al Grande Fratello 2024.

Il legame con i figli e i sacrifici per crescerli

I due figli di Ilaria Galassi sono arrivati nel periodo in cui è stata lontana dalla tv, ma Riccardo e Rocco sono nati da due relazioni differenti. Del papà del primogenito, Rocco, non si sa nulla, mentre Riccardo è figlio dell’attuale compagno dell’ex Non è la Rai. Comunque, Ilaria Galassi non ha mai abbandonato il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, infatti ha partecipato a diversi provini per L’Isola dei Famosi, senza però riuscire a essere presa.

A svelare il retroscena è stata lei stessa, rivelando un particolare che testimonia proprio il suo amore sconfinato per i figli: le dissero che non sapeva vendersi, nonostante le sue tante qualità, e lei riprese che lo avrebbe fatto solo per i suoi figli, se ne avessero avuto bisogno per mangiare o avere una casa in cui vivere, non per un reality. Un’occasione l’ha avuta dal Grande Fratello 2024, un’occasione televisiva e al tempo stesso economica, anche per dare ulteriore stabilità ai suoi figli.

