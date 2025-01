Riccardo Fogli, nato a Pontedera, in Toscana, nel 1947, è conosciuto anche per essere stato parte della band di successo dei Pooh. Il musicista è stato infatti frontman e bassista del gruppo di Roby Facchinetti tra il 1966 e il 1973. Dopo quell’anno infatti, ha scelto di inseguire la carriera da solista, dedicandosi alla musica in solitaria. La scelta, come rivelato proprio da Riccardo Fogli più avanti, è stata influenzata in maniera importante da Patty Pravo, con la quale il musicista aveva cominciato una relazione clandestina. Una scelta, della quale più avanti Riccardo Fogli ha avuto modo di pentirsi, ma la più giusta in quel momento della sua vita. Anche nella sua carriera da solista, Riccardo fogli ha ottenuto dei successi importanti, affermandosi come un musicista raffinato dalla penna e dalla voce gentile e delicata. Per il cantante, nel 1982 è arrivata anche la vittoria al festival di Sanremo con il brano “Storie di tutti i giorni”: una splendida interpretazione di una canzone curata nei dettagli, dal suono della chitarra quello del pianoforte, fino ad arrivare all’abbigliamento dell’artista.

Nel 2015, dopo 42 anni lontano dalla band, Riccardo Fogli è rientrato nei Pooh per la reunion dell’anno successivo in occasione dei cinquant’anni di attività del gruppo. Riccardo ha suonato in tutti i concerti del tour, incidendo anche delle nuove versioni di cinque brani iconici: “Chi fermerà la musica”, “Piccola Katy”, “Noi due nel mondo nell’anima”, “Pensiero” e “Pierre”. Negli ultimi anni per Riccardo Fogli sono arrivati anche alcune esperienze televisive come quella del 2019 all’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi.

Riccardo Fogli, chi è: l’amore con la giovane fan Karin

La vita privata di Riccardo Fogli è stato un susseguirsi di grandi emozioni, rapporti ufficiali e altri clandestini, come quello con Patty Pravo, per la quale lasciò la moglie Viola Valentino che aveva sposato solamente un anno prima. Per tre anni il cantante e bassista ha avuto un rapporto proprio con la collega, per poi tornare dalla moglie e lasciarla nuovamente nel 1992 dopo aver conosciuto Stefania Brassi, moglie di un regista. Nel 2010 Fogli ha sposato Karin Trentini, sua fan di trent’anni più giovane. Karin e Riccardo hanno insieme una bambina, Michelle, che oggi ha 11 anni.