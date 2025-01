Nella puntata di ieri de La volta buona la padrona di casa ha avuto modo di avere come ospite Riccardo Fogli. Celebre cantante, membro dei Pooh, nonché coach del revival di Ora o mai più condotto da Marco Liorni. Doveva essere un’intervista tranquilla, ma per un attimo c’è stata un po’ di tensione con la conduttrice quando lo ha interrotto più volte mentre parlava dei suoi colleghi coach.

Riccardo Fogli: “L’addio ai Pooh? Diventai scomodo per qualcuno, non posso dire il nome”/ “Patty Pravo…”

“Posso finire di parlare?” ha domandato il cantante a Caterina Balivo, “preferivi avere Marco Liorni? Dimmelo subito così me ne vado”. Per fortuna la tensione si è andata smorzando, fino a sparire del tutto, quando la padrona di casa gli ha fatto sapere che non avrebbe mai potuto preferire Marco Liorni a uno come lui. Con un sorriso e una risata il cantante le ha risposto che per un attimo ha dubitato che fosse esattamente il contrario.

Chi sono Alessandro Sigfrido e Michelle, figli di Riccardo Fogli/ Il cantante: “Ho dato tante attenzioni…”

Caterina Balivo si difende: “L’intervista a Riccardo Fogli? Con lui ho confidenza”

Ovviamente sui social è scoppiata la polemica sull’intervista a Riccardo Fogli a La volta buona. Un utente sul social X in particolare, taggando il profilo di Caterina Balivo, le ha fatto sapere di aver trovato il tutto troppo eccessivo e forzato. Qual è stata la risposta della conduttrice? “Con lui c’è confidenza”. Insomma, se ha potuto scherzare un po’ di più con il cantante è solo perché tra loro c’è un rapporto che va oltre il semplice rapporto intervistato e intervistatrice.

E pensare che a La volta buona Riccardo Fogli è apparso sereno, almeno all’inizio, ma quando nel descrivere i suoi colleghi, come Patty Pravo, considerata da lui una delle donne più belle e intelligenti, o Gigliola Cinquetti come una delle più famose, Caterina Balivo lo ha più volte interrotto, per un attimo si è pensato che potesse alzarsi dal divanetto e lasciare lo studio. Inoltre Caterina Balivo lo ha pungolato ricordandogli che i coach erano già conosciuti da tutti e che il pubblico era solo ed esclusivamente per lui, che ha anche parlato dell’addio ai Pooh.

Perchè Riccardo Fogli e Patty Pravo si sono lasciati?/ La cantante: “Stavamo bene insieme, però…”

Intanto sabato prossimo ci sarà un’altra puntata di Ora o mai più condotta da Marco Liorni dove la gara entrerà ancora più nel vivo dopo quello che è successo la scorsa settimana tra le frecciatine di Pierdavide Carone a Valerio Scanu e la battuta scomoda di Donatella Rettore, che si conferma una mina vagante in un programma che era tanto atteso da tutto il pubblico di Rai1.