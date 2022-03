Riccardo Fogli e Patty Pravo, storia d’amore travolgente/ Sono stati sposati? Sì, ma…

Riccardo Fogli e Patty Pravo sono stati protagonisti in passato di una storia d’amore travolgente e che fece parlare molto di sé, in quanto il cantante, per stare con Nicoletta Strambelli (questo il vero nome dell’artista, ndr), scelse di rinunciare al suo percorso musicale nei Pooh, abbandonando il gruppo. Ma non solo: in quel periodo, infatti, Riccardo Fogli era sposato con Viola Valentino e lasciò la moglie proprio perché innamorato di Patty Pravo.

Addirittura, in quel periodo il performer toscano era disposto a tornare a fare il gommista pur di non mettere da parte la sua relazione extraconiugale e il suo produttore lo collocò davanti a un bivio: rimanere nei Pooh oppure scegliere la donna della sua vita. “Fu un errore – spiegò in alcune interviste Fogli –. Per Patty avevo lasciato mia moglie Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh. Tuttavia io mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red Canzian le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile, ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori a cui ero legatissimo”.

RICCARDO FOGLI E PATTY PRAVO SI SPOSARONO, MA…

Quella passione impetuosa fra Riccardo Fogli e Patty Pravo si esaurì, perché “io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora”, ha sottolineato la donna. E pensare che i due cantanti sono anche stati sposati, nonostante il loro matrimonio non abbia valore legale in Italia: il loro “sì” fu pronunciato in Scozia negli anni Settanta, quando optarono per questa soluzione anche per evitare le accuse di bigamia nei confronti di Riccardo Fogli, già sposato, come detto, con Viola Valentino.

Lui e Patty Pravo, quindi, non si promisero amore eterno in chiesa, bensì attraverso un rito celtico. Ecco perché per il nostro Paese fra i due i fiori d’arancio non sono mai veramente sbocciati. Quella tra Fogli e Pravo, comunque, è una storia archiviata da tempo, ma che è stata vissuta da entrambi con trasporto.

