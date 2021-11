Riccardo Fogli, mogli e flirt/ Da Viola Valentino e Stefania Brassi a Karin Trentini

La musica, ma anche le donne: sono questi i due grandi amori nella vita di Riccardo Fogli che questo pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin nel consueto appuntamento del weekend con “Verissimo”: e nel corso della puntata del rotocalco in onda su Canale 5 il 74enne bassista ed ex membro dei Pooh ripercorrerà sicuramente le tappe (anche parallele in alcuni casi) della sua vita professionale e sentimentale. Se, prima della sua uscita dalla band, i suoi ‘partner’ almeno sul palco erano Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia, nel privato il musicista originario di Pontedera ha alle spalle altrettante partner, alcune portate all’altare e una sposata con… rito celtico. Ma andiamo con ordine.

Oggi Riccardo Fogli è felicemente sposato con la modella Karin Trentini, con cui convolò a giuste nozze nel giugno del 2010 e dalla cui unione è nata anche la piccola Michelle. Tuttavia in passato il cantautore ha avuto una vita sentimentale decisamente avventurosa e spesso legata a donne del mondo dello spettacolo o comunque legate a quello della musica. La sua prima moglie infatti fu la collega Viola Valentino, classe 1949, con cui si sposò molto giovane nel 1971: tuttavia il loro matrimonio entrò in crisi dopo un solo anno a causa del breve ma, pare, intenso flirt che Fogli ebbe con Patty Pravo. Successivamente il bassista fece ritorno dalla moglie (ma non dalla band, tanto che secondo alcuni la Pravo fu responsabile della sua uscita…) con cui però finirà per divorziare anni dopo nel 1993.

TUTTE LE DONNE DI RICCARDO FOGLI: DA VIOLA VALENTINO A KARIN TRENTINI, E QUEL FLIRT CON…

Infatti nella vita di Riccardo Fogli nel frattempo era entrata Stefania Brassi, attrice che aveva conosciuto nel 1992 sul set di “Dov’era lei a quell’ora?”: la Brassi era all’epoca la moglie del regista Antonio Maria Magro; della loro storia sappiamo ben poco se non che fu molto travolgente dal punto di vista emotivo, tanto che nacque da un autentico colpo di fulmine che spinse il musicista a lasciare Viola. Dopo l’ufficializzazione della loro relazione nacque Alessandro Sigfrido, primo figlio di Fogli, nel 1993: tuttavia anche in questo caso la storia giunse prematuramente al termine nel 1995 anche se pare che tra Stefania e l’ex compagno i rapporti siano rimasti molto buoni e la stessa attrice non ha mai voluto mettere sotto i riflettori i dettagli della loro liaison.

Infine arriviamo Karin Trentini, attuale moglie di Fogli: i due, conosciutisi tempo prima e innamoratisi nonostante una forte differenza d’età, sono convolati a giuste nozze nel 2010 al termine di una relazione… da favola, nel senso che sintetizza bene quel topos della fan che decide che un giorno sposerà il suo idolo musicale, e alla fine ci riesce. La modella capitolina, classe 1979, ha poi reso Riccardo, seppure in tarda età, padre per la seconda volta e a distanza di oltre 17 anni dal loro incontro tra di loro le cose vanno alla grande, nonostante la crisi vissuta da Fogli durante la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” quando scoppiò la querelle relativa al presunto tradimento di Karen ai suoi danni.



