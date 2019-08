Riccardo Fogli smentisce ritiro dalla tv/ Video: “Non è vero, ecco cosa intendevo”

Riccardo Fogli lascia la tv? Nelle ultime ore si è parlato molto dell’intervista rilasciata dal cantante ai microfoni del settimanale Di Più, con il membro dei Pooh che annunciava di voler lasciare la televisione, «al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato». Parole che hanno sconcertato i fan del cantante toscano, reduce dall’esperienza da naufrago all’Isola dei Famosi e al centro di una querelle per il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Dopo lo scioglimento della sua storica band, Fogli ha continuato la carriera da solista e in queste settimane è in giro per il suo tour. Come dicevamo, nelle scorse ore ha tenuto banco la sua decisione forte ma è stato lo stesso artista a voler prendere posizione con un video per i suoi tantissimi fan…

VIDEO, RICCARDO FOGLI: “NON LASCIO LA TV”

Pochi minuti fa Riccardo Fogli ha deciso di pubblicare un video su Instagram per parlare del suo presunto addio al piccolo schermo: una sequenza a dir poco particolare, con il cantante ritratto mentre si fa la barba, ma che dà un’importante notizia a tutti i suoi sostenitori. Ecco le parole del cantante: «Volevo dire a chi mi vuol bene che non è vero che non voglio andare più in televisione, ma voglio evitare di fare i reality dove sto lontano dalla famiglia. Poi mia moglie soffre molto, la mia famiglia soffre, ma la televisione per me è bellissima: quando mi chiamano in televisione io sono felice». Dunque «non vi preoccupate», ribadisce l’interprete di Storie di tutti i giorni…





