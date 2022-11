Riccardo Guarnieri a Ida “Ti prendo per capelli e ti porto via”/ A Uomini e Donne…

Riccardo Guarnieri geloso di Ida Platano a Uomini e Donne?

Ancora un confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo il momento dedicato a Fabiano e Cristiana che hanno lasciato la trasmissione dopo una sola settimana di frequentazione, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 18 novembre, Maria De Filippi nota un fastidio nell’espressione di Riccardo Guarnieri il quale ammette di non aver gradito l’atteggiamento di Ida Platano. Maria, così, spiega che Riccardo ha messo in guardia Ida da Alessandro Vicinanza ma Ida ha reagito ballando con Alessandro e dimostrando di voler andare avanti nella conoscenza.

“Lui mi può dire che Alessandro è inaffidabile, ma sono io che con il tempo valuterò Alessandro. Non mi fido al cento per cento di Alessandro, ma devo valutarlo io”, spiega Ida. “In una giornata non ce la fai a fare il check up. Ci vogliono andrologo, neurologo e geriatra”, ribatte Alessandro infastidito dall’atteggiamento di Riccardo.

La frase di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano

Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continua così il botta e risposta a Uomini e Donne. L’attenzione, poi, si sposta sui rapporti intimi che sono mancati nell’ultimo periodo della relazione. “Ci sono persone che litigano dalla mattina alla sera, ma poi si ritrovano a letto la sera e fanno l’amore”, dice Ida. “Se lui ne parla con questa tranquillità, significa che non è vero e che non gli piacevi”, spiega la De Filippi.

“Ieri ti ho detto anche un’altra cosa, ma l’hai sottovalutata”, dice ancora Riccardo. “Le ho detto che certe volte la prenderei per capelli e la porterei via“, svela Riccardo. “Una cosa forte”, osserva la De Filippi che, però, pare non aver fatto breccia su Ida.

