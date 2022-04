Riccardo Guarnieri difende Ida Platano/ Gianni difende lui e Tina sbotta: “Schifata…”

Quella di Uomini e Donne dell’8 aprile è stata una puntata pesantissima per Ida Platano, protagonista di una durissima lite con Tina Cipollari. Oltre ad essere stata difesa da Maria De Filippi che ha descritto legittima l’opinione di Ida, ma ha condannato il silenzio di Alessandro Vicinanza e Diego Tavani, rei di non aver speso una parola per difenderla nonostante abbiano avuto una storia con lei, Ida ha ricevuto la difesa anche di Riccardo Guarnieri.

Ida Platano, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Maria De Filippi sbotta con...

In silenzio, seduto tra i cavalieri del parterre, Riccardo ha prima assistito in silenzio alla lite tra Ida e Tina e poi ha rivolto una domanda ad Alessandro prendendo così indirettamente le difese della Platano. “Tu hai sempre dichiarato di non aver provato nulla per Ida, ma ti dà fastidio quando lei fa differenze tra la vostra storia e quella che ha vissuto con me. Credo non ci sia paragone, ma perchè ti ha dato fastidio?”, chiede Riccardo Guarnieri. “Perchè inizialmente mi piaceva e più andavamo avanti e più la sentivo mia. Poi la storia non è andata avanti ed è finita“, risponde Alessandro. “Non c’era bisogno di sottolinearlo allora visto che hai già la testa da un’altra parte”, puntualizza Riccardo.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 8 aprile: colpo di fulmine per Riccardo? Scelta Luca Salatino?

Gianni Sperti difende Riccardo Guarnieri: Tina Cipollari sbotta

Dopo aver ascoltato le parole di Riccardo Guarnieri, Gianni Sperti apprezza le parole del cavaliere dandogli ragione su Alessandro. “Ha ragione in questo caso”, commenta Gianni Sperti. Le parole di Gianni, però, non piacciano a Tina Cipollari che, furiosa, si scaglia contro il collega: “Ma di Riccardo ne avete dette di ogni tipo. Oggi, all’improvviso, è diventato San Riccardo dalla Puglia. Siete degli incoerenti, sono schifata”, sbotta la bionda opinionista.

Tina, poi, ribadisce di considerare il carattere di Ida pesante attribuendo la responsabilità della fine delle sue relazioni sia ad Ida che agli uomini che la dama ha frequentato.

Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Pensa ancora a Federica, poi è lite con Ida

© RIPRODUZIONE RISERVATA