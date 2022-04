Ida Platano, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Maria De Filippi sbotta con…

Lite pesantissima a Uomini e Donne tra Ida Platano e Tina Cipollari. Dopo aver assistito allo scontro tra Alessandro Vicinanza e Ida che ha sottolineato gli aspetti negativi della storia vissuta insieme, Tina interviene spiegando ad Ida come gli aspetti negativi che lei vede negli uomini frequentati possano essere visti dagli altri in lei. “Anche tu sei passata da un amore ad un altro. Hai dichiarato amore a Marcello, Diego e Alessandro”, spiega Tina che poi parla anche delle sponsorizzazioni su Instagram. Secondo Tina, infatti, qualcuno potrebbe pensare al suo interesse a restare in trasmissione per ottenere delle sponsorizzazioni.

Le parole dell’opinionista fanno letteralmente infuriare la Platano che sbotta tra le lacrime: “Non te lo permetto. Mi mantengo da sola sin da quando era ragazzina”, afferma la dama ribadendo di non essere mai uscita con un uomo per ottenere delle sponsorizzazioni spiegando di farlo per racimolare qualcosa in più.

Maria De Filippi difende Ida Platano

Lo scontro con Tina Cipollari porta Ida Platano a sfogarsi con le lacrime. Nonostante il crollo della dama, Alessandro Vicinanza e Diego Tavani restano in silenzio scatenando la dura reazione di Maria De Filippi. “Quello che vedo con piacere è che nè Alessandro nè Diego alzano la mano per difendere Ida. Di fronte alla discussione tra due donne in cui una accusa l’altra di essere stata con voi solo per utilizzare un brand, voi state zitti e state a sentire l’accusa nonostante l’uno volesse andare oltre e l’altro voleva lasciare il programma con lei. Ma complimenti”, sbotta Tina.

“Non c’è nulla di male che Tina pensi questo, ma che voi due stiate zitti è terribile”, aggiunge ancora la conduttrice difendendo la dama. “Tina è libera di dire ciò che vuole in questo studio da sempre, ma che voi, a seconda di quanto vi convenga interveniate è terribile“, conclude la De Filippi.













