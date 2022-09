RICCARDO GUARNIERI TRA FEDERICA AVERSANO E IDA A UOMINI E DONNE/ “La bellezza…”

Riccardo Guarnieri, nuova lite con Ida Platano

Riccardo Guarnieri non nasconde di apprezzare la presenza di Federica Aversano sul trono di Uomini e Donne. La nuova tronista, però, spiega di non essere interessata non avendo gradito il suo atteggiamento nei confronti di Ida Platano. “La bellezza non basta, ci vuole un cervello” commenta Gianni Sperti. “Questa è un’offesa”, puntualizza immediatamente Riccardo. “Ho semplicemente ripetuto con altre parole quello che ha detto Federica”, aggiunge ancora Gianni. “Ha detto che non le piace per quello che ha visto con lei”, dice Riccardo. “Il tuo atteggiamento cambia in base alle persone che hai davanti? Per una volta assumiti le responsabilità delle tue azioni”, dice ancora Gianni Sperti che ribadisce di non condividere il modo di fare del cavaliere pugliese.

“Quando ti farai una vita se continui ad avere paura?”, chiede Ida Platano intromettendosi nella discussione. “Perché non dici mai quello che ho fatto per te? La cosa che mi pesava era la tua considerazione. Sentire parlare male di me da parte tua mi poteva star bene finchè c’era l’amore. Poi…”, replica Riccardo contro cui vanno non solo Gianni Sperti, ma anche la stessa Federica Aversano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L’avventura di Federica Aversano, nuova tronista di Uomini e Donne, è ufficialmente cominciata. Dopo non essere stata scelta da Matteo Ranieri, Federica è pronta a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi come tronista. Bellissima e con tanto entusiasmo, la nuova tronista ha cominciato a guardarsi intorno esattamente come Riccardo Guarnieri che è tornato nel parterre del trono over cominciando la nuova stagione con il primo scontro con Ida Platano.

La dama e il cavaliere si sono nuovamente confrontati sulla fine della loro storia d’amore dando il via ad una nuova discussione. Chiuso il capitolo Ida, pare definitivamente, Riccardo si è accomodato tra i cavalieri pronto per conoscere nuove dame. Più che sulle signore del trono over, però, il cavaliere pugliese pare aver messo gli occhi su Federica Aversano.

La bellezza di Federica Aversano aveva colpito Riccardo Guarnieri sin dalla scorsa stagione quando corteggiava Matteo Ranieri. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, così, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Riccardo non nasconde il proprio interesse per Federica sottolineando la sua bellezza e chiedendo di poter ballare con lei. Una richiesta che spiazza la tronista che, poi, durante il momento danzante, parla proprio con il cavaliere pugliese.

L’atteggiamento di Riccardo e Federica scatena diverse reazioni sia nello studio di Uomini e Donne che sul web dove diversi utenti esortano Federica a non accettare il corteggiamento di Riccardo. “E’ un bell’uomo. Mi ricordo dei suoi complimenti e li ho ricambiati“, spiega Federica in studio. “Io l’ho conosciuto qui per il suo percorso con Ida. Nonostante la poca simpatia, io di ragione a Ida e non mi è tanto piaciuto conoscerlo in quel modo“, aggiunge la tronista che ammette di non sentirsi stimolata nel conoscerlo.

