Riccardo Guarnieri e Gloria, crisi a Uomini e Donne/ Sperti sbotta “Avete scocciato…”

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, nuovo confronto a Uomini e Donne

Dopo la sfilata di Roberta Di Padua che, durante il defilè ha coinvolto Riccardo Guarnieri, cos’è successo tra il cavaliere pugliese e Gloria Nicoletti? Nella puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui Riccardo e Gloria litigano in studio per la gelosia della dama. “Gloria lamenta con la redazione il fatto che Riccardo non sia particolarmente attento a lei”, spiega Maria De Filippi.

“Mi meraviglio perchè questi atteggiamenti di gelosia li ha solo qua. Poi usciamo, parliamo di tutto e non mi dice nulla, Passano due giorni e la domenica mi manda un messaggio in cui lamentava poche attenzioni. Lamentele scaturite dal mancano buongiorno. Solo quando siamo distanti si lamenta”, spiega Riccardo al centro dello studio.

La replica di Gloria Nicoletti a Riccardo Guarnieri

“E’ una persona che dà tutto per scontato. Non è il mancato buongiorno il problema. Quando usciamo stiamo molto bene insieme mentre quando siamo lontani vorrei sentire anche al telefono questa passione. Non ha una parola dolce, un pensiero dolce quando siamo distanti. Da donna, mi farebbero piacere delle attenzioni più calorose. Io, poi, ho provato a non mandare il messaggio del buongiorno per vedere se mi pensava. Niente, solo a mezzogiorno mi arriva il messaggio se va tutto bene”, spiega Gloria Nicoletti al centro dello studio.

“Io sono un po’ stanco di rivedere sempre la stessa scena. Lui fa sempre così. Tu uscivi con un altro e lui esprime i propri sentimenti. Siccome sono sicuro che tu non sia scema, penso che anche a te piaccia questo giochetto di stare al centro dello studio per litigare di sciocchezze. Non avete vent’anni e non ci vuole tanto tempo se tra voi c’è amore”, sbotta Gianni Sperti. “Questo tira e molla mi ha scocciato“, aggiunge Sperti.











