Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne/ Lui sfila, apre la camicia e…

Riccardo Guarnieri protagonista della sfilata maschile a Uomini e Donne

Dopo essersi scontrati e aver deciso di uscire nuovamente insieme nel corso della puntata di Uomini e Donne del 24 maggio, nel corso dell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, Riccardo Guarnieri e Ida Platano regaleranno un nuovo siparietto al pubblico del programma di Maria De Filippi. Nel corso della puntata che vedrà Gemma Galgani chiudere la conoscenza con Maurizio non provando nulla per lui e del ritorno in studio di Nadia Marsala e Massimiliano che hanno deciso di convivere dopo aver lasciato la trasmissione in coppia, Maria De Filippi, oggi, regalerà anche un momento divertente al pubblico.

Oggi, infatti, ci sarà la sfilata maschile e, tra i cavalieri che sfileranno sulla passerella provando a conquistare i consensi del parterre femminile per portare a casa la vittoria ci sarà proprio Riccardo Guarnieri.

Il siparietto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne

I cavalieri del trono over di Uomini e Donne saranno i protagonisti della sfilata maschile dal tema “L’arte della seduzione”. Sulla passerella si presenterà Riccardo Guarnieri che, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, inviterà Ida a raggiungerlo sulla passerella. Il cavaliere pugliese, poi, aprirà la camicia facendo accarezzare il petto alla dama. Pare, inoltre, che Riccardo regalerà anche delle rose ad Ida.

Come reagirà il resto del parterre di fronte a tale momento? Come commenterà, invece, Gianni Sperti l’iniziativa di Riccardo che, dopo tanti dubbi e paure, avrebbe deciso di riprovarci con Ida?

