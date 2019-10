Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne: “Non ti amo più!”, lacrime e fughe

Puntata particolarmente “agitata” per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la lettera della scorsa settimana, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne sta per ricevere una bella “mazzata” senza precedenti. Ida, secondo le valide talpe del VicoloDelleNews, ha confidato di non essere più innamorata di lui. “Non ha provato nulla sia con la lettera sia nell’averlo con lei a Brescia”, si legge. E ancora: “Lui le aveva fatto una sorpresa andandola a trovare, le ha portato i fiori ma non è stata gradita, lei non ha sentito proprio nulla”. Nel corso dell’appuntamento di oggi, ci saranno anche delle confessioni inediti da parte di Armando che, dopo avere preso parola, confiderà di essere stato cercato dalla Platano. Questo risvolto, creerà in Riccardo una delusione fortissima: “Riccardo quando ha sentito questo si è alzato piangendo e ha abbandonato lo studio. Prima però ha salutato Ida dandole la rosa rossa ed è andato via. Lei poco dopo ha detto di non sentirsela di rimanere ed ha preso pure lei la porta, ma pensiamo sia voluta uscire solo per oggi. Gianni fa i complimenti a Riccardo, abbandonare lo studio gli fa onore e dimostra la sua coerenza”.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo vanno via: lui tra le lacrime amare

Ida e Riccardo torneranno in studio oppure è finita così? Nel frattempo, Armando Incarnato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha svelato i suoi attuali sentimenti per la Platano: “Cosa provo per Ida? Nulla. Scoprire che è una donna finta non mi ha lasciato dolore o sofferenza. L’unica cosa che posso dire di Ida è che essendo lei una donna molto educata anche io ho deciso di essere educato e cortese nei suoi confronti e quindi di non attaccarla. Non provo nulla, neanche le sue lacrime mi fanno più effetto (…) io per Ida non ci sono più”. Di parere diverso, invece, Guarnieri. Sempre sulla rivista del dating show, ha raccontato della famosa lettera: “In realtà ero ancora alla ricerca di quel coraggio che volevo trovare in Ida, nel suo atteggiamento. Non ero sicuro se alla fine avrei letto la mia lettera, ma è ovvio che, se si ha davanti un muto, si hanno delle difficoltà a esternare certe emozioni. D’altronde per me è stato sempre così: anche nella scorsa edizione di Uomini e Donne, quando veniva chiesto cosa pensassi e cosa provassi realmente per Ida, non riuscivo a dire certe cose perché molto spesso mi veniva posta questa domanda mentre ero reduce dall’ennesima accesa discussione con lei”. Il cavaliere pugliese ha concluso con una speranza: “ho sempre sperato, e forse creduto che la strada mia e quella di Ida si sarebbero prima o poi riunite, quando ho visto che invece ci stavamo allontanando sempre di più ho deciso di fare qualcosa”.

