Riccardo Guarnieri e Juan Luis vs Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “maleducato…”

Tutti contro Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, accuserà pesantemente Juan Luis Ciano tirando fuori le chat tra il pretendente di Gemma Galgani e una signora di Firenze. Tra i due voleranno parole forti e tra i due s’intrometterà Riccardo Guarnieri che si schiererà dalla parte di Juan puntando il dito contro Armando. Dopo aver assistito all’acceso scambio di accuse tra Juan e Armando, Riccardo prenderà la parola attaccando a sua volta Incarnato con cui non ha mai avuto un ottimo rapporto. “Comunque è un gran signore per come ti risponde ogni volta, non è mai maleducato. Tu sì invece“, dirà Guarnieri. A mettere un punto all’accesa discussione tra i tre cavalieri sarà Maria De Filippi che inviterà i protagonisti del parterre al centro della pista per ballare.

RICCARDO GUARNIERI E JUAN LUIS CIANO VS ARMANDO INCARNATO: IDA PLATANO DALLA PARTE DEL CAVALIERE NAPOLETANO

Se Riccardo Guarnieri prenderà le difese di Juan Luis Ciano nella discussione tra quest’ultimo e Armando Incarnato, Ida Platano ammetterà di essere d’accordo con Armando svelando di non fidarsi delle intenzioni di Juan. La dama, molto amica di Gemma Galgani, infatti, ammetterà di non vedere positivamente determinati atteggiamenti del cavaliere nei confronti di Gemma. “Io sono dìaccordo in parte con le parole che Armando ha speso verso Juan perchè ci sono stati degli atteggiamenti che, guardandoli a casa dalla televisione, sono arrivati come un qualcosa che non mi quadra in te” – ammetterà Ida. Le parole di Incarnato, dunque, non resteranno senza conseguenze. Oltre alle lacrime di Gemma, anche Ida il cui parere per la Galgani conta molto, ammetterà di non fidarsi delle sue intenzioni. Armando, dunque, gli attacchi di Juan e Riccardo Guarnieri, convincerà tutti portando le prove delle chat?

© RIPRODUZIONE RISERVATA