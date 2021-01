RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ Tutto finito: “Discussioni…”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua chiudono a Uomini e Donne. “Siamo stati a discutere fino a mezzanotte delle stesse cose. Ad un certo punto mi sono stancata e sono andata a dormire il giorno dopo. Si è ripresentato il giorno dopo. L’ho accolto con il sorriso e lui ha ricominciato a discutere sempre delle stesse cose. Io avevo fatto una semplice domanda”, sbotta Roberta. “Hai visto una puntata e sono tornati i tuoi dubbi. Ci sono rimasto male”, ribatte Riccardo. “Non penso di aver fatto una cosa sbagliata. Volevo togliermi solo dei dubbi”, dice ancora Roberta. “Ho la sensazione che venga cercato il pretesto per discutere e mi viene qualche dubbio. Magari lo fate apposta. Se volete stare insieme state insieme altrimenti basta”, commenta Gianni Sperti con cui si ritrova ad essere d’accordo anche Tina Cipollari. “Tu hai voglia di litigare e non di fare altro. Non puoi discutere per ora. Evidentemente non ti piace”, dice ancora Gianni Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua litigano

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornano di nuovo al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over non riescono a trovare un punto d’incontro e, nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi, si ritroveranno al centro dell’attenzione per fare il punto sulla loro frequentazione. Tra Riccardo e Roberta c’è sempre stata una forte attrazione fisica. Dopo il ritorno di Riccardo, Roberta ha provato a riallacciare i contatti con lui. Tutto sembrava andare per il verso giusto al punto che Guarnieri sembrava pronto a dedicarsi solo alla loro conoscenza, ma dopo il ritorno in studio di Ida Platano con cui Riccardo ha avuto un durissimo scontro, tutto si è rovinato. Riccardo e Roberta hanno avuto diverse incomprensioni dopo quel confronto e oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, annunceranno l’addio.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua chiudono a Uomini e Donne

Dopo le incomprensioni della settimana scorsa, Roberta Di Padua, al centro dello studio di Uomini e Donne, racconterà di aver cercato un chiarimento con il cavaliere, ma di aver trovato un muro. Riccardo, infatti, avrebbe rifiutato di parlarle e per tutta la settimana non si sono sentiti. I due, così, decideranno di chiudere definitivamente e la decisione scatenerà la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuderanno il cavaliere di comportarsi sempre allo stesso modo per uscire dalle situazioni e far dare la colpa della fine delle frequentazioni alle dame. Per Riccardo, poi, arriveranno due nuove donne che, però, il cavaliere deciderà di mandare a casa non provando interesse nei loro confronti.



