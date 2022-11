Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ “Mi hai snobbata per anni”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ancora scintille in studio

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, dopo il confronto su ciò che hanno vissuto avvenuto negli scorsi giorni e che aveva portato il cavaliere pugliese a definire Ida come “l’unica donna a cui abbia chiesto di sposarlo”, nella puntata di Uomini e donne sono tornati a discutere pesantemente. A scatenare la lite è stato un filmato realizzato al termine della scorsa puntata in cui Riccardo e Roberta Di Padua criticano Alessandro Vicinanza per l’atteggiamento che ha con Ida. Riccardo, quando arriva in studio, chiarisce la propria posizione in merito.

“Non era un’offesa nei tuoi confronti perchè a quel punto mi sarei dato del cog*ione da solo” – dice Riccardo ad Alessandro. “Era un complimento?”, chiede ironicamente Maria De filippi. “Non era un’offesa nei tuoi confronti, ma come persona del momento. E’ capitato a me in passato, adesso sta capitando a te”, aggiunge Riccardo.

La dura reazione di Ida Platano

Le parole di Riccardo Guarnieri scatenano la reazione immediata di Ida Platano. “Ma come ti permetti? Che cos’è che ti è capitato in passato?”, chiede un’Ida furiosa. “Ma come ti permetti che mi hai snobbata per quattro anni?”, chiede ancora la dama tirando fuori la propria rabbia nei confronti dell’ex.

“Mi potevi prendere in qualsiasi momento perchè mi sarei sciolta come neve al sole ed ora ti permetti di dire che sto prendendo in giro Alessandro? Mi sono rotta”, continua la dama. L’atteggiamento di riccardo non convince Gianni Sperti: “Fino a cinque giorni fa sembravi ancora innamorato di Ida e oggi sei così”, commenta l’opinionista mentre Riccardo ribadisce la volontà di voltare pagina e balla con Antonella, una nuova dama del parterre.

