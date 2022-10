Riccardo Guarnieri, rissa sfiorata con Claudio a Uomini e Donne/ Maria: “Provochi…”

Riccardo Guarnieri contro Claudio a Uomini e Donne

Rissa sfiorata nello studio di Uomini e Donne durante la puntata trasmessa il 3 ottobre. Tutto accade quando Riccardo Guarnieri si accomoda al centro dello studio per l‘ennesimo confronto con Ida Platano con cui ha discusso al termine della scorsa puntata. Di fronte alla discussione tra Ida e Riccardo che ammette di non gradire i complimenti che la Platano rivolge agli altri mentre continua ad attaccarlo, Claudio, uno dei nuovi pretendenti di Ida, chiede a Maria De Filippi d’intervenire. “Prova a farla rilassare“, è il consiglio di Claudio che fa letteralmente infuriare Riccardo.

Di fronte alle parole di Claudio, Riccardo perde la pazienza e si alza dirigendosi verso Claudio. Solo l’intervento immediato di Maria De Filippi ferma quella che si sarebbe potuta trasformare in una vera rissa. “Non mi può dire che non porto rispetto”, sbotta Riccardo restando ancora al centro dello studio. Maria, poi, prova a farlo ragionare.

Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi non condivide l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri a cui prova a spiegare tutta la situazione. “Claudio non ti ha detto niente. L’hai provocato Riccardo. Gli hai detto porta le mozzarelle, sollevala tu. Lo provocavi. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato. C’è un problema di fondo: ogni volta che Ida esce con qualcuno te la prendi con gli altri uomini e te la prendi con lei perchè ammette che si è divertita una sera. Quando lei dice che è uscita e si è divertita, a te parte l’embolo. Ma se tu non vuoi stare con lei, perchè non può uscire? Sei sicuro che non ti dia fastidio il fatto che lei esca con altri? Sei sicura che non sia un sentimento di possesso?”, spiega Maria De Filippi.

“Possesso no. Mi infastidisce il fatto di sentire sempre apprezzamenti sugli altri. Su di me no“, risponde Riccardo. Dopo un lungo discorso, Maria riesce a calmare Riccardo che poi stringe la mano a Claudio.











