Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Cena con Gloria Nicoletti e in studio…

Riccardo Guarnieri torna da Gloria Nicoletti

Riccardo Guarnieri, dopo la scelta di Ida Platano che ha deciso di lasciare Uomini e donne per vivere la storia con Alessandro Vicinanza, torna al centro dello studio. Nella scorsa puntata, Riccardo aveva svelato di essere uscito con Gloria Nicoletti non nascondendo, però, di avere dei dubbi al punto da aver ballato con una nuova dama del parterre del trono over dopo il confronto con la stessa Gloria. La dama, invece, non ha nascosto il desiderio di continuare a frequentare Gloria e dando vita ad un battibecco con Armando Incarnato a cui avrebbe detto di essere interessata solo a lui.

Cosa è accaduto poi tra Riccardo e Gloria? Il cavaliere pugliese avrà messo davvero fine alla frequentazione con Gloria o avrà cambiato idea continuando ad uscire con lei?

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: cena galeotta a Uomini e Donne?

Dopo aver espresso il desiderio di lasciare Uomini e Donne non sentendo più interesse per le dame; dopo essere tornato sui propri passi e aver avuto successivi confronti con Ida Platano prima dell’addio di quest’ultima al programma, Riccardo Guarnieri è tornato da Gloria. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo e Gloria sono usciti nuovamente insieme.

Il cavaliere e la dama del trono over si sono concessi una cena e, nel corso della nuova puntata del dating show di canale , al centro dello scena, sveleranno cos’è accaduto.

