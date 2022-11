RICCARDO GUARNIERI, LITE CON IDA PLATANO A UOMINI E DONNE/ “Mi rode il cu*o…”

Riccardo Guarnieri esce dallo studio di Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri perde la pazienza nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata in onda oggi. “Mi rode il cu*o perché vedo che tutto quello che ho fatto non è stato apprezzato”, ammette il cavaliere pugliese che ribadisce di vedere, oggi, un atteggiamento diverso di Ida con Alessandro Vicinanza rispetto a quello che ha avuto con lui durante la loro relazione. “Ma come non è stato apprezzato? Sei venuto a casa mia dopo la lettera e l’anello e ti ho detto che ti avrei sposato”, replica Ida che, poi, rifiuta di ballare con Riccardo non volendo riaprire tale capitolo.

UeD: Riccardo Guarnieri dimentica Ida Platano?/ Paparazzato con Gloria Nicoletti...

Dopo il duro confronto con Ida, Riccardo, scosso nuovamente dall’accaduto, chiede di uscire dallo studio per riprendersi evitando di assistere al confronto tra Ida e Alessandro Vicinanza con cui la frequentazione, tra alti e bassi, continua (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri: ancora rancori con Ida Platano?

Riccardo Guarnieri non riesce a dimenticare Ida Platano? Il cavaliere pugliese, dopo aver espresso la volontà di lasciare la trasmissione, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 14 novembre, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, sarà regolarmente in studio dopo il confronto avuto con ida nell’ultima puntata della scorsa settimana.

Riccardo Guarnieri deluso da Ida Platano/ "Non ha mai provato l'amore che diceva"

Riccardo ha definito Ida “l’amore più grande della sua vita” nonché “l’unica donna a cui ha chiesto di sposarlo”. Parole importanti che hanno spinto Ida a chiedergli di scrivere su un biglietto una vera e propria dichiarazione d’amore che, però, non è arrivata. Riccardo, infatti, non se l’è sentita di scrivere parole così grandi per Ida con cui, dopo la fine dell’importante storia d’amore vissuta, avrebbe voluto mantenere un rapporto civile.

Riccardo Guarnieri dimentica Ida Platano?

“Avete visto tutti, solo una persona non l’ha capito. Ecco perché cerco di evitare e scappo. Se vuoi davvero bene a una persona devi accettare la realtà e la realtà è questa. Da una parte mi sento legato a lei e l’altra metà mi dice cosa fare e non fare. Ciò che ci ha portato ad allontanarci è che non mi sentivo capito. A me bastava poco. Anche solo un sorriso poteva chiudere una discussione”. Con queste parole, Riccardo ha provato a spiegare nuovamente il suo rapporto con Ida Platano la quale, tuttavia, sembra ormai orientata a voltare definitivamente pagina.

Uomini e donne, anticipazioni 10 novembre 2022/Federico Sceglie Alice? Il nuovo bacio

Di fronte a Riccardo, Ida racconterà, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, i giorni trascorsi a Brescia con Alessandro Vicinanza con cui non sono mancati i baci. Come reagirà Riccardo di fronte a tale racconto? Deciderà di chiudere definitivamente il capitolo Ida lanciandosi in nuove conoscenze?











© RIPRODUZIONE RISERVATA