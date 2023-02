Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Dopo Gloria Nicoletti, spunta Michela e…

Riccardo Guarnieri volta pagina dopo Gloria Nicoletti a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, giovedì 16 febbraio, salvo colpi di scena, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo dovrebbe tornare al centro dello studio per voltare totalmente pagina dopo l’addio a Gloria Nicoletti. Nelle scorse puntate, Gloria ha ribadito di essere innamorata di Riccardo con cui avrebbe voluto lasciare la trasmissione per poter vivere una storia d’amore senza telecamere.

Uomini e donne/ Anticipazioni e diretta 14 febbraio: Tina é choc con Riccardo

Riccardo, però, pur provando un forte trasporto nei confronti di Gloria, ha ammesso di non sentirsi pronto per lasciare la trasmissione con lei e dare il via ad una vera relazione mettendo così un punto alla loro frequentazione. Nella puntata in onda oggi dovrebbe esserci così un colpo di scena riguardante proprio il cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri, lite con Ida e Alessandro a Uomini e Donne/ Volano parolacce...

Riccardo Guarnieri esce con Michela

Riccardo Guarnieri continua la ricerca dell’amore della sua vita. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, al centro dello studio, Riccardo racconterà di aver conosciuto una nuova dama del parterre, Michela, che ha cominciato a conoscere. I due sono già usciti insieme, ma i dettagli del primo appuntamento saranno svelati solo nel corso della puntata.

Quale sarà la reazione dello studio, in particolare di Gianni Sperti e Tina Cipollari di fronte alla scelta di Riccardo di uscire subito con una nuova dama? Scoppierà un nuovo litigio tra il cavaliere e gli opinionisti? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Gloria Nicoletti chiude con Riccardo e lascia Uomini e Donne/ Guarnieri reagisce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA