Riccardo Mannino, chi è il futuro marito di Alberto Matano/ “Una scelta d’amore e di vita”

Il grande giorno per Alberto Matano è finalmente arrivato: quest’oggi infatti l’ex mezzobusto del Tg1 e conduttore de “La Vita in Diretta” sposa nella cornice di un resort da sogno a Labico (Roma) il suo storico compagno, Riccardo Mannino: la loro storia d’amore dura tuttavia oramai da diversi anni ma solo di recente, dopo il coming out fatto dal giornalista di origini calabresi e l’annuncio di volersi unire civilmente all’uomo che da tanto tempo è al suo fianco, i riflettori si sono accesi anche su di lui. Ma cosa fa nella vita e cosa sappiamo del futuro marito di Alberto Matano?

Riccardo Mannino, oggi 55enne e quindi più vecchio di sei anni del giornalista, è un avvocato cassazionista abbastanza noto nella Capitale: laureatosi nel 1990 presso l’Università La Sapienza di Roma (proprio dove lo stesso Matano ha conseguito il suo titolo in Giurisprudenza, prima di frequentare la Scuola di Giornalismo di Perugia): stando a quanto raccolto da alcuni quotidiani negli ultimi giorni, lo storico compagno di Alberto sarebbe un appassionato di palestra e sport in generale, segnatamente di sci (non rinuncia in inverno ad andare sulle amate Dolomiti), ma avrebbe una predilezione pure per il modo dei motori e delle automobili, tanto da possedere una vettura d’epoca tutta sua; tuttavia, come ricorda un pezzo del Corriere, Mannino ama anche la bici ed è un convinto sostenitore dei mezzi green e della mobilità sostenibile.

RICCARDO MANNINO, ECCO CHI E’ IL FUTURO MARITO DI ALBERTO MATANO

Ad ogni modo, come accennato, la loro love story è sempre stata vissuta con molta discrezione e senza lasciar trapelare molto, eccezione fatta per i propri amici e conoscenti. Della relazione don Mannino, oltre che delle nozze, si era saputo appunto nel corso della puntata de “La Vita in Diretta” dello scorso 3 giugno quando Matano, commosso dalla sorpresa della sua amica Mara Venier, presentatasi in studio con dei fiori, aveva colto l’occasione per ringraziare il pubblico del programma e si era lasciato andare a un nemmeno tanto sibillino “anche nella vita l’amore vero vince sempre”. Poi la conferma dello stesso Matano: “Tutto vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo” aveva detto, svelando per la prima volta qualche piccolo dettaglio sul modo in cui era maturata la loro scelta.

L’impressione è che sia stato una sorta di fulmine a ciel sereno, ma in senso positivo. “Abbiamo aspettato tanto e poi si è deciso all’improvviso: la nostra è una scelta di amore e di vita” aveva aggiunto, accennando solo al fatto che le nozze si sarebbero tenute in giugno, probabilmente una volta terminato l’impegno stagionale in Rai col suo rotocalco pomeridiano su Rai 1. E, di recente, con l’attenzione che Radio Gossip ha iniziato a riservare a Mannino, la coppia è stata paparazzata in giro per Roma: sorridenti e, come si dice in questi casi, “innamoratissimi”, Matano e il suo futuro marito si sono concessi agli obbiettivi dei fotografi di “Chi”. Forse, raccontano le cronache, più imbarazzato è apparso Matano che sotto gli occhiali da sole quasi sembrava volersi sottrarre ai flash in quello che, come ha scritto il settimanale, era “il loro ultimo weekend da scapoli”.











