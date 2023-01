Riccardo Mannino, chi è il marito di Alberto Matano/ “Sapevo che sarebbe stato il mio compagno di vita”

Riccardo Mannino: Con Alberto Matano amore a prima vista

Alberto Matano è uno dei volti noti di Rai 1 e attualmente conduce il programma pomeridiano La vita in diretta. Qualche anno fa, ha fatto coming out nell’ultima puntata del programma, dichiarando di essere stato vittima delle cattiverie della gente, dopo aver mandato in onda un servizio sulle discriminazioni subite da alcuni omosessuali. Questa dichiarazione accorata è stata commovente all’indomani della bocciatura della legge Zan al Senato. Ma chi è l’attuale marito di Alberto Matano?

Mauro Corona: "Ho conosciuto la fame"/ "I miei genitori si ubriacarono e morirono"

Fino a un anno fa, pochi conoscevano la sfera più intima di Alberto Matano. Per 15 anni ha tenuto in riserbo la sua relazione con Riccardo Mannino. Il giornalista è molto discreto sulla sua vita privata e ha preferito “nascondere” la sua relazione per tanto tempo per non finire triturato dal gossip. Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista, finito sotto le luci della ribalta quando ha sposato l’ex mezzobusto del Tg1. Riccardo Mannino è nato a Roma nel 1967, ha cinque anni in più di Alberto Matano. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1990 all’Università La Sapienza. Con Alberto Matano è stato un colpo di fulmine. La prima volta che il giornalista ha incontrato Riccardo Mannino è stato in un ristorante. Si sono rincontrati diverse volte, poi è stato Matano a fare il primo passo, ma si sono messi insieme dopo un anno che si frequentavano.

Chi sono gli ex fidanzati di Arisa?/ Delusa dagli uomini non crede più nell'amore

Riccardo Mannino: “Sono stato io a fare la proposta di matrimonio incoraggiato da Mara Venier”

Il settimanale Chi ha rivelato la data del matrimonio tra Riccardo Mannino e Alberto Matano che è stato celebrato a Labico nella tenuta dello chef Antonello Colonna, l’11 giugno 2022. La cerimonia è stata ufficializzata da Mara Venier alla presenza di duecento invitati. “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno di vita”, ha detto Riccardo Mannino al termine della cerimonia. È stato lui a fare la proposta di matrimonio, incoraggiato da Mara Venier che ha celebrato le nozze civili. Il settimanale Chi ha avuto l’esclusiva del matrimonio e Alberto Matano ha dichiarato:”Sono ancora totalmente incredulo rispetto a quello che sto vivendo in questi ultimi giorni. Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore”.

Adriana Riccio compagna di Flavio Insinna/"Sembrei di sembrare eccessivo, invece.."

Alberto Matano e Riccardo Mannino stanno vivendo alla luce del giorno la loro storia d’amore. Sul profilo Instagram del giornalista si vede che sono una coppia affiatata e felice e hanno il benestare del pubblico. Il Natale la coppia lo ha trascorso in famiglia con nipoti e parenti, ma dalle foto postate si capisce che quando hanno un attimo di tempo si concedono giornate all’insegna del divertimento. Riccardo Mannino coltiva molte passioni. È un amante dello sport, pratica la palestra e d’inverno gli piace andare a sciare sulle Dolomiti. Inoltre è un appassionato delle auto d’epoca e le strade di Roma le percorrere in bicicletta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA