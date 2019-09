Riccardo Marcuzzo torna su Instagram, ma non è lui/ Foto: Riki e il giallo sul sosia

Riccardo Marcuzzo è tornato. Il cantante lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi, amatissimo dalle ragazzine, ha annunciato il suo ritorno sui social. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Ricky ha pubblicato una foto non sua. Proprio così, il cantante ha postato una foto di un altro ragazzo con tanto di didascalia “Finalmente sono tornato”. Peccato che quel ragazzo non è Ricky! Naturalmente la cosa ha gettato nel panico le tantissime fan dell’ex concorrente di Amici che si sono chieste ‘cosa è successo?’. Una possibile mossa pubblicitaria per attirare l’attenzione? Non è dato saperlo, anche se in termini di ‘condivisioni’ la cosa è fruttata molto, visto che nel giro di pochissimo tempo il post del cantante ha ricevuto migliaia di commenti entrando su Twitter in tendenza tra i primi 10 hot topic in Italia.

Ricky Marcuzzo pubblica una foto, ma non è lui

Ma non finisce qui. L’errore della foto non è casuale, visto che nel giro di pochissimo tempo Riccardo Marcuzzo ha pubblicato anche una serie di Instagram Stories in cui si vede sempre questo “ragazzo” in compagnia degli amici di Ricky e della ragazza. Giustamente le fan sono letteralmente impazzite e in massa hanno inondato il profilo con la domanda: “cosa sta succedendo?”. La questione è davvero particolare visto che diversi amici e colleghi di Ricky hanno commentato la foto facendo finta di nulla. A cominciare da Rudi Zerbi, prof di canto di Amici, il fotografo Julian Hargreaves e la stessa moglie di Francesco Facchinetti. Non solo, proprio Francesco Facchinetti che si occupa della promozione dei lavoro di Ricky, ha messo l’immagine del misterioso ragazzo come immagine del profilo. Ciliegina sulla torta il commento della fidanza Sara: “Finalmente bimbo. Ora che sei tornato… mi porti fuori a cena stasera vero?”

Riccardo Marcuzzo sosia: chi è il misterioso ragazzo?

La foto del misterioso ragazzo non è passata inosservate alle tantissime fan di Riccardo Marcuzzo che, nel giro di pochissime ore, sono riuscite a scoprire l’identità di questo sosia. Stando a quanto trapelato in rete il ragazzo dovrebbe essere Samuel Garofalo, un giovanissimo attore impegnato come controfigura nelle riprese del nuovo videoclip di Ricky. Questa sempre l’ipotesi più accreditata, salvo Francesco Facchinetti per la promozione del nuovo disco del giovane cantante di Amici non abbia voluto puntare sull’effetto sorpresa con questo ‘scherzo’ che, considerando come è stato accolto dalle fan, ha davvero funzionato!

