Riccardo Nicoletti, chi è il compagno di Francesca Ferragni/ Nozze in programma…

Riccardo Nicoletti, l’incontro con Francesca Ferragni e la nascita di Edoardo

Riccardo Nicoletti è il compagno di Francesca Ferragni. La coppia sta insieme dal 2009 e nelle scorse ore è venuto al mondo il loro primo figlio, Edoardo. Riccardo Nicoletti ha compiuto 40 anni qualche mese fa. Appassionato di musica, è infatti il chitarrista di due band gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ma si occupa anche di una società, la LPS Electronics, di cui è responsabile organizzativo. La storia d’amore con Francesca è sbocciata nel 2009. I due si sono conosciuti a Cremona e poi sono andati a vivere assieme a Milano. Sui social hanno sempre condiviso con i fan i loro momenti di tenerezza.

La coppia ha anche un cane Gabri, che compare anche in alcuni scatti e da cui si separano di rado. In passato ha svolto svariate mansioni lavorative e si è diplomato come tecnico dei sistemi energetici (all’Istituto professionale Ala Ponzone Cimino di Cremona) per poi approdare nella società LPS Electronics come Responsabile organizzativo. Nel 2021 ha preso parte insieme alla fidanzata Francesca a The Ferragnez – la Serie. Il 28 dicembre 2021 hanno dato l’annuncio, via post Instagram, di essere in dolce attesa. Il piccolo Edoardo è nato il 21 giugno 2022, per la felicità dei genitori condivisa anche sui social.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti presto sposi, l’indiscrezione

Francesca Ferragni ha partorito stanotte ed è diventata mamma del piccolo Edoardo. La sorella di Chiara Ferragni ha dato l’annuncio con un post sui social: “21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi“. “Non vediamo l’ora di conoscerti amore nostro“, ha scritto Valentina Ferragni. “Siete l’Amore“, ha commento la mamma Marina Di Guardo. “Siete stupendi”, ha scritto Chiara Ferragni. Anche Fedez si è unito complimentandosi con Francesca e Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti convoleranno presto a nozze. Ricky le ha fatto la proposta proprio nel giorno del suo compleanno. A marzo, durante la festa di compleanno per i 33 anni di Francesca nella splendida cornice del Lago di Garda, è arrivata la proposta di matrimonio tra le lacrime di mamma Marina e la commozione delle sorelle Chiara e Valentina. La coppia dovrebbe sposarsi a settembre A spifferare qualcosa sulle nozze era stata l’influencer Deianira Marzano che aveva rivelato: “Francesca e Riccardo si sposeranno a settembre al Castello di Rivalta”. Si tratta di una location da sogno in provincia di Piacenza. Ovviamente la notizia è da prendere con le pinze e non c’è tata alcuna conferma da parte dei diretti interessati.











