Riccardo Nicoletti, fidanzato Francesca Ferragni/ “Brava la mia chirurga”: dedica…

Riccardo Nicoletti è il fidanzato di Francesca Ferragni, sempre presente sul profilo Instagram della sorella di Chiara e Valentina Ferragni. Innamoratissimo della sua Francesca con cui è fidanzato da tanti anni, Riccardo, sul suo profilo social, ha espresso tutto il suo orgolio per il risultato accademico raggiunto dalla fidanzata. Francesca Ferragni, infatti, ha conseguito la laurea specialistica in chirurgia orale ed è stata festeggiata da tutta la famiglia, in primis dal fidanzato Riccardo che ha scritto: “brava la mia chirurga”. Riccardo, inoltre, ha pubblicato una serie di storie in cui tira un sospiro di sollievo per la fine del percorso di studi della fidanzata. “E’ andata finalmente. Non ne potevo più. Togli la musica, non sbattere la porta, mi sconcentro. Non urlare. Spegni il telefono, togli il wi-fi”, dice prendendo in giro la fidanzata che, prima della discussione della tesi, era abbastanza nervosa.

RICCARDO NICOLETTI E FRANCESCA FERRAGNI: UN AMORE CHE DURA DA ANNI

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni sono fidanzati da tantissimi anni. Chiara Ferragni, infatti, nel celebrare la laurea della sorella, su Instagram, ha pubblicato una storia mettendo a confronto una foto di Francesca e Riccardo scattata nel 2015, anno della prima laurea della sorella e una foto del 2020 scattata in occasione della laurea specialistica. Una storia d’amore importante dunque quella che lega Riccardo e Francesca che condividono anche la passione per i viaggi. I due, infatti, condividono spesso le foto delle loro vacanze e lo scorso weekend si sono concessi un momento di relax insieme a Valentina Ferragni e al fidanzato Luca Vezil e a Chiara Ferragni e a Fedez.





© RIPRODUZIONE RISERVATA