Riccardo Pagni/ Quando l’inesperienza non è un limite (Bake Off Italia)

Riccardo Pagni nella scorsa puntata di Bake Off Italia 2019 si è confermato pasticciere bravo e competente nonostante sia molto giovane. Il suo principale pregio è riuscire ad abbinare il talento alla grande precisione, quasi da definire raffinata. Lo svantaggio è che non ha tanta esperienza e gli mancano doti pratiche che i bravi pasticceri devono avere. Riccardo, insieme ad Antonio, è uno dei favoriti per la vittoria di Bake Off. Il ragazzo è stato nominato da altri tre concorrenti come papabile vincitore del talent cook show, una cosa che non può che renderlo felice dimostrandogli di aver compiuto un percorso di netta crescita durante la trasmissione di Real Time.

Riccardo Pagni, Bake Off Italia 2019: così una settimana fa

Per Riccardo Pagni andiamo a ripercorrere da vicino quanto accaduto nell’ultima puntata di Bake Off Italia 2019. La prima prova della puntata consiste nella preparazione di una pasta frolla. Sceglie di preparare una pasta frolla alle mandorle con la ganache di cioccolato fondente, caramello mou e le mele. Damiano, uno dei tre giudici, critica abbastanza la scelta di Riccardo durante la preparazione e gli dice che si tratta di una crostata non abbastanza corposa. Damiano suggerisce di inserire uno strato di biscotto quando Riccardo inizia ad innervosirsi. Riccardo entra un po’ in crisi per le modifiche chieste da Damiano e ha paura di essere eliminato nella puntata. Alla fine riesce a fare nei tempi tutto quello che gli ha detto Damiano e si dice soddisfatto del suo lavoro. La torta preparata è grossolana dice Damiano. Knam dice che la frolla non è di certo ben cotta. Clelia dice che il sapore è sempliciotto. Damiano dice che Riccardo ha fatto troppo, viene bocciato. Riccardo procede alla seconda prova e ha molta paura dopo l’altro risultato. Inoltre, essendo stato bocciato ha 15 minuti in meno. Mentre svolge la prova Riccardo si accorge che qualcuno gli ha preso un disco. Presenta la sua torta e Damiano dice che la bretone è leggermente alta. I sapori sono molto buoni anche se molte creme sono troppo sciolte e sono un po’ prive di composizione.

I giudici ritengono che sia la più buona fino a quel momento e gli danno quindi la quarta posizione in classifica. Inizia la terza prova con la preparazione del cesto di frutta e Riccardo, visto che è arrivato quarto, deve preparare una torta di 3 kg. I giudici seguono la preparazione della torta di Riccardo e gli dicono che tutte le misure sono sbagliate e non riuscirà ad arrivare a 3 kg. Alla fine quando viene pesata i giudici riscontrano che arriva a 3 kg perfetti. Clelia è molto contenta della cassetta però Damiano e Knam dicono che quella sfoglia è troppo dura. Con i suoi colleghi concorrenti Riccardo ha complessivamente un buon rapporto nonostante qualche battutina di troppo. Sicuramente però è tra i concorrenti in assoluti più apprezzati e stimati. Quando Rosario viene accusato di aver rubato un disco lui è dispiaciuto dalla sua reazione e cerca di convincerlo a continuare. Durante la prima prova ha subito un po’ di critiche dal giudice Damiano che l’ha convinto a cambiare un po’ la sua ricetta. Dopo essere andato in confusione ha chiesto un consiglio a Martina che gli ha detto di bagnare lo strato intermedio e mettere un liquore alla vaniglia. Clicca qui per il video di presentazione del concorrente



