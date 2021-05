Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil presto genitori/ Dopo tumore ed endometriosi

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni, aspettano il loro primo figlio. La coppia ha dato il lieto annuncio sui social in occasione della festa della mamma. La modella francese è al settimo cielo, ma prima ha dovuto affrontare una dolorosa battaglia con il tumore e l’endometriosi. Sposati dal 31 maggio 2019, Riccardo e Gabrielle hanno fin da subito desiderato di diventare genitori: “Ad ottobre 2020, tre giorni dopo il mio 30esimo compleanno ho scoperto di avere un tumore all’ovaio e l’endometriosi. In seguito ho fatto dei controlli per capire come sarei potuta rimanere incinta”, ha scritto la modella su Instagram, ripercorrendo i difficili mesi prima di scoprire di essere incinta. Da novembre 2020 Gabrielle Caunesil ha parlato più volte di infertilità femminile ed endometriosi, argomenti ancora considerati tabù.

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli: genitori a novembre 2021

Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, non nasconde di aver odiato la festa della mamma: “Primo perché mi ricorda l’assenza di mia mamma, secondo perché per me rappresentava un sogno che potevo raggiungere, la fragilità del mio corpo, l’infertilità”. Ma, come scrive la modella, la vita è piena di sorprese e i miracoli accadono: a novembre 2021 nascerà il loro primo figlio. La modella francese ha scoperto di essere incinta il giorno della festa del papà e ha deciso di condividere la notizia con i suoi follower in occasione della festa della mamma: “Ho fatto così tanti test prima, tutti negativi … Ho pianto così tante volte. Volevo dire a tutte le mamme che stanno lottando per diventarlo, di mantenere alte le speranze perché i miracoli accadono”. La modella ha poi condiviso la gioia del momento in cui il test di gravidanza è risultato positivo e della prima ecografia. “Dopo la sua sofferenza e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, diventeremo genitori”, ha scritto Riccardo Pozzoli su Instagram.

