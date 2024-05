Riccardo Sangiuliano chi è il compagno di Claudia Gerini/ “L’avevo conosciuto tanti anni fa poi…”

Riccardo Sangiuliano è il compagno di Claudia Gerini, ospite nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera. L’attrice si è dedicata a se stessa per diversi anni prima di riaprirsi all’amore: “Sto vivendo una fase di grande libertà. Avevo bisogno, dopo tante convivenze, di avere una one-to-one con me stessa” raccontava al Corriere della Sera.

Riccardo Sangiuliano, chi è il fidanzato di Claudia Gerini/ "Sono innamorata, è una bellissima relazione!"

Scopriamo chi è il compagno di Claudia Gerini. Laureato in Finanza Aziendale presso l’Università LUISS, ha lavorato in un istituto finanziario in Svizzera per poi fare carriera presso la Banca Generali. Sangiuliano, però, non è un volto completamente sconosciuto; l’imprenditore, infatti, era già noto alla cronaca rosa per la sua relazione con Nathaly Caldonazzo. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto una figlia nell’autunno dello stesso anno, Mia, ormai adolescente.

Riccardo Sangiuliano e la storia con Claudia Gerini: “L’avevo conosciuto tanti anni fa”

Claudia Gerini, dopo alcune storia andate male, ha ricominciato ad amare grazie all’incontro con Riccardo Sangiuliano: “L’avevo conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa. Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta. Ci frequentiamo da sei mesi” ha dichiarato l’attrice al Corriere della Sera.

Il compagno di Claudia Gerini è stato per lei un raggio di luce nella sua vita: “Uscivo da due anni passati per la prima volta sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme e, in cui, soprattutto, anche per piacere all’altro, cerchi di continuo di tirare fuori il meglio di te”. Oggi, l’attrice è molto felice insieme all’imprenditore: “Ora sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione.”

