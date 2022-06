Ricchi e Poveri/ Angelo e Angela: “abbiamo ancora l’entusiasmo di un tempo”

Ricchi e Poveri: “Franco Califano ha cambiato la nostra vita”

I Ricchi e Poveri, oramai solo nella formazione composta da Angelo ed Angela, sono tra i protagonisti dell’evento televisivo “Una voce per Padre Pio” in onda su Rai1. Una delle band di maggior successo della storia della musica italiana devono tutto a Franco Califano visto che fu lui a cambiare il loro nome. “Ha cambiato la nostra vita” – ha detto Angela la mora del gruppo che prima di approdare al successo nella musica lavorava come benzinaia. Le loro canzoni sono amate in Italia e nel mondo, ma anche in Russia. “Abbiamo sempre cantato tanto in Russia e Ucraina, speriamo che finisca presto la guerra”, ha commentato Angela negli studi di Domenica In dove ha espresso anche un desiderio – “prima di tutto che finisce questa guerra”.

Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ "Tradimento? Lo beccai nel mio letto"

Parlando, invece, della sua vita ha confessato: “per la mia vita ho avuto tanto e poco nello stesso tempo. Non c’è mai un equilibrio come vorresti, ma son soddisfatta, sono contenta. Quando ti dedichi molto al tuo lavoro ti dedichi a quello e forse senza volere trascuri altre cose, ma tu non vedi l’ora si essere sul palco purtroppo, ma alla fine ho subito dei danni per questo mio difetto ma quando sono sul palco sono appagata”.

Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu/ Quarant'anni d'amore dopo che...

I Ricchi e Poveri, oggi ci sono solo Angela e Angelo: “che emozione i gradini dell’Ariston”

Angela e Angelo sono gli unici rimasti nel gruppo de I Ricchi e Poveri che nel 2020 hanno celebrato 50 anni di carriera riunendosi al Festival di Sanremo. Una reunion fortemente voluta dal manager Danilo Mancuso che disee: “la passione della musica che tutti e quattro avevano e questa amicizia che durava da tantissimi anni… ci ho messo un anno e mezzo a convincerli. Ma ognuno di loro aveva voglia di partecipare alla grande festa per i 50 anni. E’ stato un evento bellissimo per tutta l’Italia ed il mondo”. Non solo, il manager concluse dicendo “era giusto celebrare in questo modo”. Poi è scoppiata la pandemia da Covid-19 e la band ha dovuto annullare una serie di impegni tra cui anche un tour.

Ricchi e Poveri/ Angela "Ho trascurato molte cose ma sul palco mi sento appagata"

“Avevamo dei programmi e delle cose molto carine da fare per festeggiare questi 50 anni insieme. Quando abbiamo sceso quei gradini dell’Ariston c’era un’emozione…” – ha detto la rossa del gruppo che si è beccata anche il Covid. Una terribile esperienza che le ha lasciato dei segni: “un grande dolore e 8 chili in più, dopo il Covid ho cominciato a ingrassare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA